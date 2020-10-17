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Доктор Мясников объяснил причины хронического кашля 

Lenta.ru 2 часа назад
Мясников объяснил причины хронического кашля
Фото: Lenta.ru
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил причины хронического кашля. Он заявил в эфире телеканала «Россия 1», что такой кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы. Его слова приводит РИА Новости.
По словам врача, постоянный кашель может свидетельствовать о рефлюксе, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.
«В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать», — объяснил Мясников. Доктор также добавил, что кашель может быть связан и с болезнями сердца. Если происходит скопление жидкости в перикарде, которое воздействует на рецепторы, то в качестве защитного рефлекса может появиться кашель.
Врач призвал проверить уши и гайморовы пазухи при хроническом кашле, так как аллергические воспаления в этих участках могут быть причиной бронхоспазма. Также Мясников порекомендовал ежегодно проходить диспансеризацию, стараться не нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60 процентов.
Ранее в октябре Мясников заявил, что текущий вариант статистики по коронавирусу является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения инфекции. Он добавил, что также бессмысленно сравнивать количество положительных тестов за день с выздоровевшими.
За минувшие сутки в России выявили 14 922 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в стране составило 1 384 235. С начала пандемии насчитывается 24 002 летальных исхода, выздоровели за все время 1 065 199 человек.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников , РИА Новости
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