Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил причины хронического кашля. Он заявил в эфире телеканала «Россия 1», что такой кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы. Его слова приводит РИА Новости

По словам врача, постоянный кашель может свидетельствовать о рефлюксе, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.

«В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать», — объяснил Мясников. Доктор также добавил, что кашель может быть связан и с болезнями сердца. Если происходит скопление жидкости в перикарде, которое воздействует на рецепторы, то в качестве защитного рефлекса может появиться кашель.

Врач призвал проверить уши и гайморовы пазухи при хроническом кашле, так как аллергические воспаления в этих участках могут быть причиной бронхоспазма. Также Мясников порекомендовал ежегодно проходить диспансеризацию, стараться не нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60 процентов.

Ранее в октябре Мясников заявил , что текущий вариант статистики по коронавирусу является бессмысленным, поскольку не отражает реальной картины распространения инфекции. Он добавил, что также бессмысленно сравнивать количество положительных тестов за день с выздоровевшими.