Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля 

Хронический кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала " Россия 1 ".

Одной из причин постоянного кашля может быть рефлюкс, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.

"В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать", — объяснил он.

Специалист отметил, что кашель может быть связан с болезнями сердца. Так, например, скопление жидкости в перикарде воздействует на рецепторы и вызывает защитный рефлекс.

По словам Мясникова, пациентам с хроническим кашлем также стоит проверить уши и гайморовы пазухи, поскольку хронические или аллергические воспаления в этих участках могут быть причиной бронхоспазма.

В качестве профилактики врач рекомендовал не пренебрегать ежегодной диспансеризацией, меньше нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60 процентов.