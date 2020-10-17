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Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля 

РИА Новости и ещё 4 59 минут назад
Мясников назвал неожиданные причины хронического кашля
Фото: РИА Новости
Хронический кашель не всегда связан с заболеваниями дыхательной системы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Одной из причин постоянного кашля может быть рефлюкс, в результате которого соляная кислота вбрасывается из желудка в пищевод.

"В пищеводе есть масса кашлевых рецепторов. Когда они раздражаются, человек начинает подкашливать", — объяснил он.

Специалист отметил, что кашель может быть связан с болезнями сердца. Так, например, скопление жидкости в перикарде воздействует на рецепторы и вызывает защитный рефлекс.
По словам Мясникова, пациентам с хроническим кашлем также стоит проверить уши и гайморовы пазухи, поскольку хронические или аллергические воспаления в этих участках могут быть причиной бронхоспазма.
В качестве профилактики врач рекомендовал не пренебрегать ежегодной диспансеризацией, меньше нервничать и поддерживать в помещении уровень влажности не менее 60 процентов.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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