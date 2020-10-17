Какие инфекции можно подхватить дома 

Принято думать, что носителями чесотки становятся только люди, не заботящиеся о гигиене, а чтобы не заболеть сальмонеллезом, достаточно мыть яйца. Все не так просто. Рассказываем, как защитить себя от непрошеных инфекций.

Сальмонеллез: чем опасны сырые яйца

Сальмонеллез — это кишечная инфекция, вызываемая бактериями рода Salmonella. В организм человека они попадают при употреблении сырых куриных яиц, парного молока или полусырого мяса. Важно, что курица остается зараженной при недостаточной термической обработке (не дожарили, недостаточно запекли). Чтобы сальмонеллу убить при температуре 70 градусов, нужно варить мясо не менее 20 минут. При температуре 100 градусов понадобится кипятить курятину три минуты (только тогда бактерия погибнет). Также сальмонелла может содержаться в парном молоке — его опасно пить.

Клинические проявления сальмонеллеза многим известны и появляются спустя 6-7 часов после отравления: тошнота, рвота, понос (чреват обезвоживанием) и общее недомогание. Напомним, ребенок может погибнуть при потере 10% от общей массы тела — для них обезвоживание особенно опасно.

Бактерию можно побороть с помощью антибиотиков. Также очень важно восполнить потерю жидкости при интоксикации. Не стоит пить стаканами — только вызовете рвоту, питье стоит употреблять буквально по чайной ложке каждые десять минут.

Чтобы избежать сальмонеллеза в быту, рекомендация одна — термически обрабатывать куриное мясо и яйца. Просто мыть последние не поможет, так как бактерия проникает через поры скорлупы в белок. Придется даже от глазуньи отказаться и уж тем более от яиц пашот, если не уверены в качестве и свежести. Добавим, что в перепелиных яйцах сальмонелле труднее выжить, то есть они не подвержены заражению этой инфекции.

Чесотка, которую сложно обнаружить

Чесоткой нередко страдают студенты, живущие в общежитии. Могут принести дети из школы или детского сада. Чесоточный клещ прекрасно себя чувствует на постельном белье, полотенцах, игрушках (в тех же общественных местах, детских комнатах) элементарно на поручнях в транспорте — учитывая последний факт, подхватить чесотку проще простого. Как только в кожу внедрился клещ-паразит, ждите характерного зуда и мелких прозрачных пузырьков на коже. Человек начинает чесаться в результате деятельности клеща (например, самка очень быстро начинает откладывать яйца). Паразиты особенно активны вечером и ночью, потому пациенты говорят о дискомфорте именно в это время, днем же их активность идет на спад. Чесотку не всегда удается обнаружить с первого раза. Например, принимая душ с мылом, гелем, человек смывает большую часть чесоточных следов, создавая затем сложность для диагностики. Дерматолог может начать подозревать другие патологии. Потому потребуются лабораторные анализы.

Лечится чесотка несложно и успешно, но нужно соблюдать дисциплину, то есть наносить на кожный покров прописанный врачом препарат регулярно. Если перестать это делать раньше времени, как только исчезнет зуд, можно ждать возвращения симптомов. И тогда терапию придется повторять. Параллельно необходимо будет прокипятить все постельное белье в доме, провести дезинфекцию квартиры.

Грибок ногтей: где легко заразиться

Грибок — очень распространенное дерматологическое заболевание, от которого страдают миллионы людей (чаще мужчины и пожилые люди). Опасность не только в том, что грибок травмирует ногтевые пластины, делая их не эстетичными, — грибки медленно, но верно поражают организм, проникая со временем в кровоток. Следует помнить, что грибки выделяют микотоксины, которые усугубляют протекание аллергических реакций (бронхиальной астмы, атопического дерматита). Грибковая инфекция способна спровоцировать присоединение бактериальной инфекции. И самое главное, грибок очень заразен. Заразиться им гораздо проще, чем вы думаете. Это можно сделать в бассейне (справка, увы, не гарантия того, что человек здоров), бане, пляже при отеле, наконец, в гостях, где вам предложат тапочки.

Лечение грибка — длительный процесс. Прописанные врачом препараты придется принимать от двух до восьми недель. У кого-то процесс растянется на полгода, зависит от степени запущенности. Возможно, дело не ограничится мазью или лаком — если грибок проник в кровоток, нужен курс противогрибковых препаратов. Некоторые опрометчиво бросают лечение раньше времени, как только исчезают внешние проявления — зуд и покраснения. Тогда через некоторое время вам точно придется проходить курс заново (к слову, препараты не дешевые). Кроме того, необходимо будет обработать (а лучше утилизировать) вашу обувь — грибок прекрасно там живет. И приучить себя сушить и обеззараживать туфли с помощью ультрафиолетовой лампы. А также не допускать потливости ног, следить за тем, чтобы при процедуре педикюра в салоне все инструменты были стерильными.

Чем могут наградить домашние любимцы

Наконец, заразиться рядом заболеваний вы можете от домашних питомцев. Не все знают, что попугаи являются переносчиками орнитоза — инфекционного заболевания, которое способно вызвать поражение легких. Для пернатых оно не опасно. Для человека — очень даже. Начинается все с повышения температуры, затем к общему недомоганию присоединяется сухой кашель. Лечится орнитоз с помощью антибиотиков — процесс протекает сложно, так как возбудитель заболевания живет внутри клетки, куда лекарству сложно проникнуть — необходимо дождаться фазы, когда микроорганизм выйдет наружу.

Кошки же являются переносчиками токсоплазмоза. В зоне риска кошки, которые хотя бы иногда едят сырое мясо, бывают на улице. Заражение может произойти через их фекалии (кошачий туалет нужно убирать в перчатках), сырое мясо, немытые фрукты. Хорошая новость в том, что у большинства людей пожизненный иммунитет к токсоплазме, то есть здоровый организм быстро распознает этот микроорганизм как враждебный и подавляет его — заболевание может протекать бессимптомно, человек о нем не узнает. Опасность токсоплазмоз представляет собой для беременных женщин (микроорганизм способен проникать через плаценту) и для людей с выраженным иммунодефицитом.