Россиянам назвали способ снизить риск рака ЖКТ

Снизить риск рака желудочно-кишечного тракта можно при регулярном питании и отказе от фастфуда. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».

По его словам, одним из главных факторов, влияющих на развитие заболевания, является неправильное питание.

«Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание "на бегу", питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам», — сказал Мяснянкин.

Также онколог посоветовал россиянам принимать пищу в спокойной обстановке и подходить к этому процессу осознанно. Это связано с тем, что организм человека в состоянии получить необходимые полезные элементы только в комфортных условиях.