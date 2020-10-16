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Россиянам назвали способ снизить риск рака желудочно-кишечного тракта 

Lenta.ru 7 часов назад
Россиянам назвали способ снизить риск рака ЖКТ
Фото: РИА Новости
Снизить риск рака желудочно-кишечного тракта можно при регулярном питании и отказе от фастфуда. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин в интервью «Пятому каналу».
По его словам, одним из главных факторов, влияющих на развитие заболевания, является неправильное питание.
«Неправильное питание — это нерегулярное питание, питание "на бегу", питание фастфудом. Употребление в пищу продуктов, неполноценных по белкам, жирам, углеводам и витаминам», — сказал Мяснянкин.
Также онколог посоветовал россиянам принимать пищу в спокойной обстановке и подходить к этому процессу осознанно. Это связано с тем, что организм человека в состоянии получить необходимые полезные элементы только в комфортных условиях.
Ранее в Минздравеназвали рак пищевода самым смертельным онкологическим заболеванием в России. Более половины пациентов умирают в течение года после обнаружения болезни. В 2018 году от рака пищевода умерли 59 процентов заболевших, в 2017-м этот показатель был ниже — 57,8 процента.
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