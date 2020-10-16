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Врач назвал болезни, при которых растет живот 

Medical Note и ещё 2 9 часов назад
Врач назвал болезни, при которых растет живот
Фото: Medical Note
Большой живот не всегда является признаком ожирения. В некоторых случаях это сигнал опасных состояний, рассказал врач-диетолог, профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Врач привел в пример случай из своей практики. Однажды к нему пришла пациентка и поблагодарила за то, что он отказался ее лечить.

"У нее не было анализов, она пошла по врачам, и у нее обнаружили миому матки весом в 18 килограммов", — рассказал Ковальков.

Эксперт также отметил, что большой живот может быть признаком асцита — накопления жидкости в брюшной полости, правожелудочковой недостаточности и даже рака яичников.
Встречается анастамоз — соединения между сосудами, полыми органами и полостями, которые в норме отделены друг от друга.
Мягкий живот у мужчин, по словам профессора, говорит о злоупотреблении углеводами, жесткий — о частом употреблении мяса. Кроме того, это еще и проявление высокого уровня стресса, добавил Алексей Ковальков.
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Болезни и лекарства , Алексей Ковальков
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