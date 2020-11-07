Как связаны кариес и инфаркт 

Многие люди обходят кабинет стоматолога стороной и нередко предпочитают игнорировать проблемы с зубами. А между тем медики предупреждают, — даже кариес может спровоцировать серьезный недуг. В частности, инфаркт. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

В беседе с "АиФ" стоматолог общей практики Назели Ктянц рассказала, к каким неприятностям могут привести болезни зубов.

По словам специалиста, невылеченные зубы действительно могут стать причиной ишемической болезни сердца и инфаркта. Кроме того, если пациент страдает от хронического пародонтита, риск получить сердечную недостаточность возрастает в два раза.

Все дело в том, что бактерии, размножающиеся в пародонте — тканях, окружающих зуб, попадают в кровеносную систему. После этого они вызывают воспалительные процессы в сосудах и способствуют образованию тромбов, что впоследствии приводит к крайне серьезным проблемам с сердцем. Все это происходит в случае, если человек долгое время не обращается за стоматологической помощью, несмотря на нездоровье зубов.

В довесок к этому, если в полости рта происходят воспалительные процессы, а также есть разрушенные или отсутствующие зубы, человек не способен качественно пережевывать еду, из-за чего на пищеварительную систему ложится дополнительная нагрузка. В перспективе это может привести к хроническому гастриту, панкреатиту или язве желудка.