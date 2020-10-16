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Как побороть тахикардию без таблеток 

Мира Маркина 3 часа назад
Как побороть тахикардию без таблеток
Фото: depositphotos.com
Учащенное сердцебиение может быть симптомом серьезного заболевания, а потому, если мучает данная проблема, необходимо как можно скорее обратиться к кардиологу.
Медик послушает пациента, его сердце и сделает ЭКГ. Если никаких нарушений обнаружено не будет, врач может посоветовать проверить щитовидную железу и сдать дополнительные анализы. Но чаще всего в таких случаях причина учащенного сердцебиения кроется в образе жизни. Как справиться с тахикардией, не прибегая к медикаментам, — расскажет "Рамблер".

Сон

Даже если вам кажется, что вы спите достаточно, некоторые привычки могут вызывать нарушения сна, из-за чего на утро вы все равно не чувствуете себя отдохнувшим. Откажитесь от жирной пищи за 4 часа до сна, а за час — от гаджетов. Кроме того, не пейте ничего перед сном, и постарайтесь вставать и ложиться в одно и то же время.

Спорт

Людям, страдающим от учащенного сердцебиения, специалисты советуют заниматься спортом 30-60 минут в день ежедневно. Да так, чтобы через 5-10 минут нагрузки вы немного потели, пульс поднимался, а дыхание сбивалось.

Рацион

Энергетики, курение и алкоголь — все это должно оказаться в вашем персональном черном списке. Как минимум, на время борьбы с недугом. Кофеманам следует также ограничиться одной-двумя кружками любимого напитка в день. Желательно, в первой половине дня.
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