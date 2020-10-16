Названы первые симптомы рака легких

Евгений Левченко. Часто центральные формы рака легкого могут принимать за пневмонию или обострение хронического бронхита, заявил заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН

"В этом случае пациентов лечат антибиотиками, в результате чего опухоль увеличивается и отодвигает сроки специализированного лечения", — цитирует специалиста издание "Аргументы и факты".

Врачи отмечают, что первые симптомы рака легкого зачастую не связаны с дыхательной системой.

Первыми сигналами заболевания могут являться повышенная температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость с момента пробуждения, кожный зуд и повышенная отечность.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на частые головокружения, нарушения координации движений и потерю чувствительности.