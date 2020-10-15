«Искала лекарство и врала, что покупаю для подруги»

Мочегонные препараты используют для того, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма и противостоять возникновению отеков. Однако многие используют таблетки как средство для похудения, обрекая себя на тяжелые последствия. "Рамблер" расскажет, чем может обернуться бесконтрольный прием лекарств.

Диуретики показаны при проблемах с кровообращением в связи с сердечными болезнями, при отечности, вызванной патологиями почек и печени. При приеме мочегонных большинство людей замечают быструю потерю веса, поэтому начинают употреблять их больше и больше.

"Поняла, что с таблетками могу худеть и есть, что хочу. Начинала с одной таблетки, а закончила 50. Обмороки и давление были ужасными, но потом я все равно искала лекарство по аптекам и врала, что покупаю для подруги. Появилась настоящая зависимость".

Действительно, употребление мочегонных может вызвать зависимость, на что влияет высокая результативность препаратов. Сначала таблетки выводят лишнее из организма, но потом начинают "вымываться" полезные ресурсы, например, калий. Дисбаланс калия с натрием приводит к аритмии, тахикардии, появлению экстрасистол — это может привести к летальному исходу.

Также резкая потеря необходимых для организма веществ может обернуться усталостью, головокружением, судорогами и развитием тяжелых заболеваний: диабета, артрира, изменению гормонального фона (это может привести к бесплодию) и недержанию мочи.

"Раньше я весила 92 кг при росте 166 см. Начала пить мочегонные, чтобы справиться с отеками. В какой-то момент на работе начался дергаться глаз, бровь, затем начались сильнейшие судороги рук, лица, икр. Сводило все тело. Врачи скорой ввели калий и магний. После этих событий начался ад: постоянные походы по врачам и тревога. Лишний вес и некрасивое лицо по утрам — мелочь, по сравнению с тем как хочется ЖИТЬ".

Когда человек постоянно принимает мочегонные препараты, постепенно перестают нормально работать почки. Поэтому когда пациент перестает принимать лекарство, происходит мочегонный отек. Из-за приема мочегонных почки удерживают больше воды и соли, чтобы человек не лишил организм необходимых для поддержания жизнедеятельности веществ. Если ситуация не критическая, то отек спадет, а если состояние запущенное, придется обратиться к врачу.

"После отказа от таблеток отеки были страшные, каждый день всё сильнее, почки не справлялись и болели, поднялась температура, началась головная боль, которая на пятые сутки стала невыносима. Восстановиться смогла через два месяца".

Сильное обезвоживание от приема диуретиков может привести к необратимым последствиям, поэтому принимать подобные лекарства следует только под контролем врача.