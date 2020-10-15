Онколог развенчал популярные мифы о раке груди 

Хирург-онколог Владимир Карасев рассказал о распространенных заблуждениях о раке молочной железы.

По его словам, рак груди, вопреки расхожему мнению, не является исключительно женским заболеванием. Более того, у мужчин он протекает намного агрессивнее, чем у противоположного пола.

"То есть у мужчин из-за их строения молочной железы рак не только развивается агрессивнее, но и делает это куда быстрее, чем у женщин. От момента обнаружения уплотнения до третьей стадии проходит мало времени", — объяснил медик в интервью Омскому областному телевидению.

Убеждение, что рак груди характерен только для женщин среднего и пенсионного возраста, также является ложным, отметил специалист. Сейчас болезнь "молодеет" из-за лучшего выявления и высокого уровня стресса у молодых девушек.

Еще одним мифом является мнение о том, что тугое нижнее белье и силиконовые импланты могут спровоцировать развитие опухоли.

"При постановке импланта идёт сдавление тканей молочной железы, нарушается микроциркуляция, происходит атрофия тканей — клетки успокаиваются, не так активно делятся. То есть у тех пациенток, у которых была сделана пластическая операция, у них снижается риск развития рака груди", — сказал хирург.

Онколог напомнил, что заболевание поддается лечению на ранних стадиях и рекомендовал женщинам регулярно проходить медицинское обследование груди.