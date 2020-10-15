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О каких болезнях расскажут губы 

Александра Нечаева 1 час назад
О каких болезнях расскажут губы
Фото: Depositphotos
Возможно, вы удивитесь, но о развитии некоторых заболеваний вы можете узнать по губам. Нужно только научиться замечать порой весьма незначительные изменения. На что стоит обратить внимание, советует «Рамблер».

Очень яркий цвет губ

Не спешите радоваться, что губы внезапно приобрели сочный красный оттенок. Слишком яркий их цвет может сигнализировать о проблемах с печенью.

Бледные губы

А вот бледные губы могут быть признаком возможных проблем с кровью, в частности, анемией, или предупреждать о неполадках в работе желудочно-кишечного тракта.

Сухие губы

Сухость губ может оповещать о том, что в организме явный недостаток влаги. Кроме того это может быть признаком проблем слизистой желудка или пищевода.

Трещинки в уголках губ

Так называемые «заеды» сигнализируют о недостатке в организме витаминов и ослабленном иммунитете. Кроме того, трещины в уголках губ могут указывать и на различные инфекции.
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