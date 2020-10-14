Еще в древнеегипетских папирусах описывали заболевание с симптомами рака молочное железы. Сейчас это самый распространенный тип злокачественных опухолей среди женщин. «Рамблер» расскажет, как распознать это онкологическое заболевание на ранней стадии.

Большинство опухолей, возникающих в молочной железе, являются доброкачественными и не считаются опасными: они медленно растут, их клетки не имеют существенных отличий от здоровых, и они не распространяются на другие органы или части тела.

Рак возникает в результате мутаций — нетипичных изменений в генах, отвечающих за регуляцию роста клеток и сохранение их здоровыми. Злокачественные клетки размножаются бесконтрольно, поэтому с течением времени могут выходить за пределы первоначальной опухоли и распространяться на окружающие здоровые ткани, лимфатические узлы и в отдаленные органы.

В большинстве случаев рак молочной железы возникает случайно. Лишь в 10% случаев заболевание является наследственно обусловленными — из-за мутаций в генах BRCA1 и BRCA2.

Формы рака молочной железы:

Узловая форма — самая распространенная, ее диагностируют у 80% больных. В этом случае в груди формируется плотный бугорок или узелок, по твердости напоминающий дерево и даже камень. Опухоль может образовывать один узелок (уницентрическая форма) или несколько (мультицентрическая).

Диффузная форма — менее распространенная, но более злокачественная. Рак этой формы быстро развивается и дает метастазы. Поражает молочную железу в целом, а не отдельный участок. Грудь отекает, увеличивается, сосуды наполняются кровью, кожа становится похожей на лимонную корку. Заболевание характерно для молодых женщин, встречается у беременных и кормящих грудью.

Болезнь Педжета (рак соска) — наиболее редкая форма: не более пяти из ста больных. Развивается медленно и в основном успешно лечится. Эту форму рака молочной железы иногда ошибочно принимают за псориаз или экзему соска.

Семь из десяти больных обнаруживают подозрительные образования в груди самостоятельно, до осмотра врача. В отличие от других онкологических заболеваний, рак молочной железы хорошо поддается самодиагностике. Осмотр желательно проводить раз в месяц, после окончания менструации.

Первичные признаки: грудь заметно уменьшается или увеличивается, подтягивается вверх;

плотный неподвижный узелок в тканях молочной железы;

кожа над узелком как будто втягивается, образуя подобие пупка (заметно при сдвигании кожи);

кожа напоминает апельсиновую корку;

под мышкой или над ключицей появляется плотный лимфоузел;

гнойные или кровянистые выделения из соска;

складки ореол становятся толще.

Если вы обнаружили у себя такие симптомы, вам стоит незамедлительно обратиться к врачу. Очень важно выявить рак груди на ранней стадии, это позволит избежать распространения опухоли и предотвратить появление метастаз.