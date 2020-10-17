Как понять, что с вашими легкими не все в порядке

В сезон респираторных инфекций можно легко столкнуться с осложнениями ОРВИ и гриппа. Как правило, если болезнь поражает легкие, симптомы проявляются не сразу. Однако существуют признаки, которые сигнализируют о том, что с легкими человека что-то не так. "Рамблер" перечисляет эти симптомы.

Одышка

Одышка после физических нагрузок — абсолютно нормальное явление. Она не должна появляться из-за минимальной физической активности. Если вам тяжело дышать после того, как вы пробежались, то нужно проконсультироваться с врачом. Одышка появляется не только из-за проблем с легкими, но и может быть из-за болезней сердца, поэтому нужна диагностика врача.

Цвет губ и конечностей

Если легкие функционируют неправильно, то в кровь поступает меньше кислорода. Так, она перестает циркулировать по организму, что отражается на цвете конечностей и цвете губ. Синий или фиолетовый цвет говорит о том, что. организм поступает недостаточно кислорода.

Головные боли и головокружения