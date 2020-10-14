Аршак Арутюнович Асатрян— заведующий хирургического отделения №2, врач-хирург высшей квалификационной категории, онколог, кандидат медицинских наук — рассказал о важности своевременного обследования.

Меня каждый раз спрашивают: «Доктор, а это опасно?». В обществе существуют предрассудки, что рак — это обязательно смерть. За последние 20 лет достигнуты колоссальные успехи в лечении онкологических заболеваний, сегодня люди лечатся от рака и это уже давно не нонсенс. Во многом успешное прохождение лечения зависит от правильной организации диагностического процесса, целью которого является выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Какие симптомы сигнализируют о наличии онкологического заболевания? Общая слабость, потеря веса, снижение аппетита, непонятные и нелокализованные боли, наличие крови в каловых массах и в моче, кровохаркание, выделение крови из половых путей, выделение крови из сосков, долгое время незаживающие раны на коже и на слизистых, увеличение живота, появление одышки при отсутствии хронических заболеваний, затруднение глотания, постоянная тошнота и рвота.

Этот список можно продолжать очень долго. Симптомов множество и искать какие-то из них у себя не нужно. Пытаться самостоятельно разобраться в собственном организме крайне опасно. Для этого существуют государственные и частные клиники, специалисты, профосмотры, а также скрининговые исследования, которые каждому человеку, проживающему в РФ, предлагается пройти бесплатно.

На сегодняшний день каждый человек несет ответственность за свое здоровье наравне с системой здравоохранения, поэтому должен самостоятельно проходить профосмотр 1 раз в год.

Исторически и лингвистически, так сложилось, что для человека российского общества болезнью считается то состояние, которое сопровождается болью. Это связано с тем, что слово болезнь происходит от слова боль, но, к сожалению, отсутствие боли не исключает наличие болезни.

Онкологические заболевания — это не всегда про боль. Боль у пациентов в основном начинается тогда, когда опухоль начинает врастать в окружающие ткани, а такое наблюдается уже на поздних стадиях онкологического заболевания.

Важно! Любое заболевание, симптомы заболевания нельзя лечить самостоятельно или воспользовавшись советами из интернета!

Например, ни в коем случае нельзя назначать самому себе курс физиотерапевтических процедур. Сегодня покупка такого оборудования не составит затруднения, однако важно знать, что любые физиотерапевтические процедуры ведут к локальному усилению кровообращения и могут лишь спровоцировать рост опухолевого процесса, о котором человек может не знать.

Диагноз рак вызывает шок и мысли о худшем, но на что лучше настроиться человеку? Для начала необходимо сообщить пациенту о заболевании. Да, это важно. Я зачастую говорю пациентам: «У вас выявлена злокачественная опухоль и нам вместе надо пройти долгий путь до выздоровления. Для того чтобы этот путь привел к желаемому положительному результату, необходимо ваше непосредственное участие в процессе лечения и положительный настрой, желание победить болезнь».

Человек должен быть настроен на лечение и не впадать в стрессовые ситуации. То, что вы боитесь рака — не защищает вас от него. Своей боязнью можно сделать только хуже. Поэтому в случае выявления заболевания самое главное — быть настроенным на положительный исход событий и поверьте мне, тогда вы обязательно будете здоровы!