Названы болезни, на которые указывают холодные ноги 

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Новости. Холодные ноги могут указывать на сосудистые и неврологические заболевания, заявила в беседе с Пятым каналом врач-невролог Ирина Ляскина.

Она советует пройти медицинское обследование, если этот недуг не связан с такими обстоятельствами, как купание в холодной воде или пребывание на морозе.

"Симптом может быть проявлением таких заболеваний, как болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения: при сахарном диабете, чрезмерном употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами, сопутствующими заболеваниями печени и почек",

— отметила Ляскина.

Для профилактики специалист рекомендует подбирать правильную одежду и обувь.

"Не носить тесную обувь, отказаться от покупки обуви из искусственных материалов. Также нужно тренировать сосуды: контрастный душ по утрам и теплая ванна с морской солью перед сном",

— советует врач.

Также Ляскина призывает включить в рацион белковую пищу, мясо птицы, бобовые, увеличить потребление овощей и фруктов, применять поливитаминные комплексы в холодные периоды года.

Болезнь Рейно — это приступообразное патологическое состояние мелких кровеносных сосудов, которое проявляется спазмом сосудов и нарушением артериального кровоснабжения конечностей, носа, подбородка, ушей. Полинейропатия — множественное поражение периферических нервов.