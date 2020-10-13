Боль и жжение при мочеиспускании: стоит ли бить тревогу 

Боль и жжение при мочеиспускании, которые медики называют дизурией, свидетельствуют о воспалении, возникшем в мочевыводящих путях. Стоит ли немедленно обращаться к специалисту с данной проблемой? Разбирался "Рамблер".
Спровоцировать дизурию может огромное количество факторов, среди которых инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит), инфекции, передающиеся половым путем, простатит, камни в почках, кисты яичников, молочница, контакт с химическим раздражителем и даже прием неподходящих лекарств. Все эти недуги требуют лечения, однако далеко не всегда пациенту требуется срочное медицинское вмешательство. Бить тревогу стоит лишь в случаях, когда дизурия сопровождается следующими симптомами:
- ощутимая боль в районе поясницы
- появление крови в моче
- помутнение мочи или появление у нее резкого неприятного запаха
- необычные выделения из влагалища или полового члена
- резкое повышение температуры
Кроме того, как можно скорее следует обратиться за помощью врача, если вы беременны, страдаете от проблем с иммунной системой, или же у вас когда-то обнаруживали камни в почках. Если же вас беспокоит исключительно дизурия, прием к врачу можно отложить на пару-тройку дней, но затягивать с ним не стоит. Особенно насторожиться следует, если за несколько дней боль при мочеиспускании не прошла, а лишь усилилась.