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Боль и жжение при мочеиспускании: стоит ли бить тревогу 

Мира Маркина 5 часов назад
Боль и жжение при мочеиспускании: стоит ли бить тревогу
Фото: depositphotos.com
Боль и жжение при мочеиспускании, которые медики называют дизурией, свидетельствуют о воспалении, возникшем в мочевыводящих путях. Стоит ли немедленно обращаться к специалисту с данной проблемой? Разбирался "Рамблер".
Спровоцировать дизурию может огромное количество факторов, среди которых инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит), инфекции, передающиеся половым путем, простатит, камни в почках, кисты яичников, молочница, контакт с химическим раздражителем и даже прием неподходящих лекарств. Все эти недуги требуют лечения, однако далеко не всегда пациенту требуется срочное медицинское вмешательство. Бить тревогу стоит лишь в случаях, когда дизурия сопровождается следующими симптомами:
  • ощутимая боль в районе поясницы
  • появление крови в моче
  • помутнение мочи или появление у нее резкого неприятного запаха
  • необычные выделения из влагалища или полового члена
  • резкое повышение температуры
Кроме того, как можно скорее следует обратиться за помощью врача, если вы беременны, страдаете от проблем с иммунной системой, или же у вас когда-то обнаруживали камни в почках. Если же вас беспокоит исключительно дизурия, прием к врачу можно отложить на пару-тройку дней, но затягивать с ним не стоит. Особенно насторожиться следует, если за несколько дней боль при мочеиспускании не прошла, а лишь усилилась.
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