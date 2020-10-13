Боль и жжение при мочеиспускании: стоит ли бить тревогу 

Боль и жжение при мочеиспускании, которые медики называют дизурией, свидетельствуют о воспалении, возникшем в мочевыводящих путях. Стоит ли немедленно обращаться к специалисту с данной проблемой? Разбирался "Рамблер".

ощутимая боль в районе поясницы

появление крови в моче

помутнение мочи или появление у нее резкого неприятного запаха

необычные выделения из влагалища или полового члена

резкое повышение температуры Спровоцировать дизурию может огромное количество факторов, среди которых инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит, пиелонефрит), инфекции, передающиеся половым путем, простатит, камни в почках, кисты яичников, молочница, контакт с химическим раздражителем и даже прием неподходящих лекарств. Все эти недуги требуют лечения, однако далеко не всегда пациенту требуется срочное медицинское вмешательство. Бить тревогу стоит лишь в случаях, когда дизурия сопровождается следующими симптомами:

Кроме того, как можно скорее следует обратиться за помощью врача, если вы беременны, страдаете от проблем с иммунной системой, или же у вас когда-то обнаруживали камни в почках. Если же вас беспокоит исключительно дизурия, прием к врачу можно отложить на пару-тройку дней, но затягивать с ним не стоит. Особенно насторожиться следует, если за несколько дней боль при мочеиспускании не прошла, а лишь усилилась.