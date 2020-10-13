Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог объяснил, как удаляют полипы в кишечнике 

Medical Note 5 часов назад
Онколог объяснил, как удаляют полипы в кишечнике
Фото: Medical Note
Консервативных методов лечения полипов не существуют. Обычно их находят и удаляют во время колоноскопии. О том, как это происходит, рассказал врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Иван Карасев.
Удаление полипов кишечника называется эндоскопической полипэктомией. Через инструментальный канал эндоскопа в просвет кишки заводятся специальные инструменты. С их помощью полип удаляется.
Онколог отметил, что устранить полипы другим путем невозможно. После полипэктомии риск развития осложнений минимален. Послеоперационные симптомы выражены незначительно, восстановление происходит быстро.
Удаление полипов осуществляется тремя методами. Первый — срезание образование металлической петлей, так называемая «холодная» петлевая полипэктомия.
Второй метод — эндоскопическая петлевая электроэксцизия. В этом случае полип удаляется электрохирургической петлей, которую набрасывают на образование, пережимая ножку.
После этого к металлической игле подается электроток для коагуляции. Это необходимо для профилактики развития кровотечения. Затем аппарат переключают на режим резания, таким образом, удаляют полипы размером более 5 мм, пояснил врач.
Для удаления полипов также используются биопсийные щипцы. Этот инструмент, похожий на щипцы, захватывает и отрывает полип от стенки кишки. Обычно метод применяется при полипах размером менее 5 мм.
Удаление полипа должно проводиться единым блоком, то есть без разрушения его на части. Полипэктомия безболезненна, поскольку в слизистой толстой кишки нет нервных окончаний.
Операция может быть проведена как под местный обезболиванием, так и под общий наркозом. Все зависит от вида хирургического вмешательства, величины и количества полипов, а также от состояния здоровья пациента.
Не рекомендуется удалять образование сразу при обнаружении. Перед операцией необходимо сдать анализ на свертываемость крови и оценить риски возможности развития кровотечения после процедуры, добавил Иван Карасев.
Видео дня. Почему начинает выпирать косточка на стопе
Medical Note: последние новости
Названы основные причины сухости во рту Названы основные причины сухости во рту Диетолог перечислил первые симптомы преддиабета Диетолог перечислил первые симптомы преддиабета Елена Малышева назвала 3 суперпродукта для зрения Елена Малышева назвала 3 суперпродукта для зрения
Комментарии
Болезни и лекарства , Иван Карасев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Почему у мужчин с возрастом растет живот
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Названы места, где легче всего заразиться COVID-19
Названы места, где легче всего заразиться COVID-19
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Стало известно, что будет с коронавирусом в холода
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
09:04
Как тело предупреждает об инсульте за месяц
Болезни и лекарства
Как понять, что у вас начался варикоз
06:06
Как понять, что у вас начался варикоз
Болезни и лекарства
Назван лучший способ профилактики коронавируса
00:30
Назван лучший способ профилактики коронавируса
Коронавирус
Каков риск заразиться COVID повторно
00:37
Каков риск заразиться COVID повторно
Коронавирус
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
08:10
Как мы ежедневно гробим свою поджелудочную
Болезни и лекарства
Почему начинает выпирать косточка на стопе
06:10
Почему начинает выпирать косточка на стопе
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему вредно спать на правом боку
02:54
Почему вредно спать на правом боку
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение