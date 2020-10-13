Онколог объяснил, как удаляют полипы в кишечнике 

Консервативных методов лечения полипов не существуют. Обычно их находят и удаляют во время колоноскопии. О том, как это происходит, рассказал врач-онколог, хирург, кандидат медицинских наук Иван Карасев

Удаление полипов кишечника называется эндоскопической полипэктомией. Через инструментальный канал эндоскопа в просвет кишки заводятся специальные инструменты. С их помощью полип удаляется.

Онколог отметил, что устранить полипы другим путем невозможно. После полипэктомии риск развития осложнений минимален. Послеоперационные симптомы выражены незначительно, восстановление происходит быстро.

Удаление полипов осуществляется тремя методами. Первый — срезание образование металлической петлей, так называемая «холодная» петлевая полипэктомия.

Второй метод — эндоскопическая петлевая электроэксцизия. В этом случае полип удаляется электрохирургической петлей, которую набрасывают на образование, пережимая ножку.

После этого к металлической игле подается электроток для коагуляции. Это необходимо для профилактики развития кровотечения. Затем аппарат переключают на режим резания, таким образом, удаляют полипы размером более 5 мм, пояснил врач.

Для удаления полипов также используются биопсийные щипцы. Этот инструмент, похожий на щипцы, захватывает и отрывает полип от стенки кишки. Обычно метод применяется при полипах размером менее 5 мм.

Удаление полипа должно проводиться единым блоком, то есть без разрушения его на части. Полипэктомия безболезненна, поскольку в слизистой толстой кишки нет нервных окончаний.

Операция может быть проведена как под местный обезболиванием, так и под общий наркозом. Все зависит от вида хирургического вмешательства, величины и количества полипов, а также от состояния здоровья пациента.

Не рекомендуется удалять образование сразу при обнаружении. Перед операцией необходимо сдать анализ на свертываемость крови и оценить риски возможности развития кровотечения после процедуры, добавил Иван Карасев.