Как вино предупреждает старческое слабоумие 

Медики не устают повторять, что здоровый образ жизни включает в себя полный отказ от алкоголя. Но вместе с тем не так давно ученые выяснили, что вино способно предотвратить старческое слабоумие. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

Группа ученых из Испании, США и Великобритании выяснила, что ежедневное употребление бокала красного вина снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом стало известно порталу "Нейроновости".

Предполагается, что в основе развития обоих недугов лежат оксидативный и нитрозативный стрессы — активные формы азота и кислорода повреждают различные структуры нервной клетки, что провоцирует нарушение ее работы и, как следствие, гибель. Ученым удалось выяснить, что в вине содержатся компоненты, которые, проходя через кишечник, производят разнообразные кислоты, защищающие нейроны от воздействия вредных веществ.

Специалисты провели исследование и выяснили, что самой активной из таких кислот является 3,4-дигидроксифенилуксусная кислота, которая защищает клетки от гибели как в низкой, так и в высокой концентрации. Таким образом специалисты доказали, что содержащиеся в вине вещества, подвергаясь метаболическим реакциям, тормозят процессы разрушения клеток. Иными словами, препятствуют развитию старческого слабоумия.