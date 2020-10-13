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Как вино предупреждает старческое слабоумие 

Мира Маркина 5 часов назад
Как вино предупреждает старческое слабоумие
Фото: depositphotos.com
Медики не устают повторять, что здоровый образ жизни включает в себя полный отказ от алкоголя. Но вместе с тем не так давно ученые выяснили, что вино способно предотвратить старческое слабоумие. Каким образом? Выяснял "Рамблер".
Группа ученых из Испании, США и Великобритании выяснила, что ежедневное употребление бокала красного вина снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, в частности болезней Паркинсона и Альцгеймера. Об этом стало известно порталу "Нейроновости".
Предполагается, что в основе развития обоих недугов лежат оксидативный и нитрозативный стрессы — активные формы азота и кислорода повреждают различные структуры нервной клетки, что провоцирует нарушение ее работы и, как следствие, гибель. Ученым удалось выяснить, что в вине содержатся компоненты, которые, проходя через кишечник, производят разнообразные кислоты, защищающие нейроны от воздействия вредных веществ.
Специалисты провели исследование и выяснили, что самой активной из таких кислот является 3,4-дигидроксифенилуксусная кислота, которая защищает клетки от гибели как в низкой, так и в высокой концентрации. Таким образом специалисты доказали, что содержащиеся в вине вещества, подвергаясь метаболическим реакциям, тормозят процессы разрушения клеток. Иными словами, препятствуют развитию старческого слабоумия.
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