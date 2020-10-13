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Названо скрывающееся за сухостью во рту заболевание 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Названо скрывающееся за сухостью во рту заболевание
Фото: Pixabay.com
За сухостью во рту и жжением в верхней части горла могут скрываться серьезные заболевания, в частности, сахарный диабет. Об этом пишет Express.co.uk.
Врачи отметили, что сухость во время диабета появляется из-за снижения оттока слюны на фоне высокого уровня сахара в крови. Об этом могут свидетельствовать также частые позывы к мочеиспусканию, неутолимая жажда или долгое заживление ран.
Кроме того, сухость в полости рта зачастую говорит о наличии кариеса или заболевании десен. Этот же симптом может быть спровоцирован приемом лекарств, а также нервным состоянием или обезвоживанием.
Ранее ученые установили, что главным фактором риска развития диабета служит лишний вес, а похудение может предотвратить болезнь или даже обратить ее развитие вспять.
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