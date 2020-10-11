8 «тихих» симптомов опухоли головного мозга 

Нужно быть очень внимательным к своему здоровью, чтобы вовремя распознать опухоль мозга Хорошая новость: раком головного мозга страдают примерно 1% населения планета. Плохая новость: как правило, опухоль развивается «тихо»: заболевание не имеет ярких, заметных симптомов и часто маскируется под переутомление или головные боли. Поэтому очень важно знать основные проявления опухоли мозга — чтобы вовремя заметить болезнь и принять меры.

Головная боль К сожалению, даже врач не всегда может отличить головную боль, вызванную мигренью, от тех, которые спровоцированы опухолью. Но если боли мучают вас ежедневно, если они продолжительные, а интенсивность постоянно растет — обязательно обратитесь к врачу и попросите его направить вас на исследование головного мозга.

Нарушение зрения

Еще один «скрытый» симптом, о котором сами пациенты могут до определенного момента даже не догадываться — нарушение периферийного зрения. Чаще всего этот симптом обнаруживают у себя те, кто постоянно водят машину — внезапно поле обзора сужается и появляются «слепые пятна». Как говорят врачи, чаще всего этот симптом может предупреждать об образовании опухоли в районе гипофиза.

Слабость и сонливость Моторная кора мозга отвечает в том числе за работу мышц всего тела. И если вдруг в этой части головного мозга образуется опухоль, в результате сигналы от мозга к мышцам могут поступать с затруднениями или не поступать вовсе — и вы можете ощущать слабость в конечностях или отсутствие болевой реакции. Также побочным симптомом такого рода опухолей могут быть постоянное чувство слабости или сонливости.

Трудности с подбором слов

Еще один распространенный симптом опухоли мозга — трудности с речью. Причем, они могут проявляться как в сложности с подбором слов, так и в трудности с собственно разговором — например, неожиданно появившееся заикание может быть признаком того, что у вас появилась опухоль. Если вдруг вам стало трудно «найти» нужное слово — это тоже веский повод обратиться к врачу.

Изменение поведения Гнев, тревожность, депрессия — симптомов развивающейся опухоли также могут быть резкие изменения в поведении. Как отмечают медики, опухоль, локализованная в лобной доли мозга, может вызывать изменения в поведении или даже личности — если вы заметили что-то подобное за собой или близкими, как можно скорее обратитесь к врачу.

Снижение слуха

Снижение слуха, трудности в распознавании речи и звуков — еще один симптом опухоли мозга. Кроме того, настораживающим симптомом может быть звон или шум в ушах (или одном ухе). Если вы заметили у себя подобные симптомы, покажитесь врачу.

Трудности с зачатием или лактацией Гипофиз — часть мозга, которая контролирует производство и уровень гормонов, в том числе репродуктивных. И в том случае, если опухоль локализована в гипофизе, мужчины и женщины могут испытывать трудности с зачатием ребенка, а женщины — с лактацией.

Потеря равновесия

Еще одна важная функция, которую выполняет мозг и которая может быть нарушена в случае образования опухоли — это движение и сохранение баланса. Если вдруг вы заметили, что вы или кто-то из ваших близких начали «заваливаться» на сторону при ходьбе, или испытывать трудности с передвижением в темное время суток, или часто терять равновесие — обязательно обратитесь к врачу!