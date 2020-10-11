Назван особенно опасный симптом простуды 

Прогулки без головного убора, регулярные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также любовь к мороженому могут привести к переохлаждению головы. Такая простуда грозит развитием менингита и конъюнктивита, сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева.

По её словам, нельзя не заметить симптомы простуды головы — она часто сопровождается похожей на мигрень болью с болезненностью в голове вплоть до области корней волос. Состояние могут осложнить повышенная температура, боли при попытках посмотреть на свет, ломота в теле и общая слабость. Специалист подчеркнула, что в такой ситуации самолечение недопустимо.

Шуляева добавила, что в качестве профилактики следует выбирать одежду по погоде, а также не травмировать иммунитет вредными привычками и плохим питанием. Также можно использовать витаминотерапию, предварительно согласовав её с врачом, передаёт «АиФ».