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Назван особенно опасный симптом простуды 

News.ru 1 час назад
Назван особенно опасный симптом простуды
Фото: News.ru
Прогулки без головного убора, регулярные сквозняки, чрезмерное воздействие кондиционера или вентилятора, а также любовь к мороженому могут привести к переохлаждению головы. Такая простуда грозит развитием менингита и конъюнктивита, сообщила врач-иммунолог Анна Шуляева.
По её словам, нельзя не заметить симптомы простуды головы — она часто сопровождается похожей на мигрень болью с болезненностью в голове вплоть до области корней волос. Состояние могут осложнить повышенная температура, боли при попытках посмотреть на свет, ломота в теле и общая слабость. Специалист подчеркнула, что в такой ситуации самолечение недопустимо.
Шуляева добавила, что в качестве профилактики следует выбирать одежду по погоде, а также не травмировать иммунитет вредными привычками и плохим питанием. Также можно использовать витаминотерапию, предварительно согласовав её с врачом, передаёт «АиФ».
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Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
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