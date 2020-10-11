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Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам 

РИА Новости и ещё 7 4 часа назад
Мясников рассказал, как выявить рак по лимфоузлам
Фото: РИА Новости
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что увеличенные лимфоузлы над ключицей являются признаками онкологии.
По его словам, увеличение лимфоузлов, как правило, является реакцией иммунной системы на различные изменения в организме.

"Это может быть при хронической усталости, ОРВИ, больных зубах и даже из-за кошачьих царапин",

— пояснил врач.
Однако существуют места, где увеличение лимфоузлов свидетельствуют об опасных заболеваниях.

"Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел — это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы — это все-таки когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы",

— предупредил телеведущий.
Мясников добавил, что лимфоузел считается увеличенным при размере один сантиметр и более. При этом если он мягкий, подвижный, не спаян с окружающими тканями, то это не является опасным.

"Идти (к врачу. — прим. ред.) надо тогда, когда лимфоузел реально увеличен, болит, спаян с кожей, твердый",

— заключил медик.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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