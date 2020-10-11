Почему люди вздрагивают во сне

Каждый человек хотя бы раз испытывал неприятное ощущение, когда во сне он неожиданно вздрагивает и просыпается. Врачи называют этот феномен гипнагогическим подергиванием или ночной миоклонией. "Рамблер" выяснил, откуда он берется.

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Главный признак миоклонии миоклонии – неопроизвольное вздрагивание в момент засыпания или во сне. Этот "системный сбой" не причиняет физической боли, но почти всегда нарушает сон.

Зачастую судороги во сне провоцируют тяжелые физические нагрузки, стресс,эмоциональный всплеск, а также прекращение приема успокаивающих или снотворных препаратов.

Под действием этих факторов, когда человек засыпает и расслабляется, мозг классифицирует этот процесс как опасный. Резкое подергивание мышц предупреждает нас о том, что происходит что-то не то. Да, в этом случае организм как бы отвергает отдых. К сожалению, чрезмерное напряжение мышц может привести к непроизвольным вздрагиваниям и в дневное время.

Вздрагивания в дневное время могут быть особенно опасными, если человек водит машину. Водитель может случайно повернуть руль не в ту сторону и создать опасную ситуацию на дороге.

У старшего поколения зачастую судороги свидетельствуют о болезни беспокойных ног. Болезнь дает о себе знать именно в состоянии покоя и проявляется в онемении, жжении и боли в нижних конечностях. Человек вздрагивает, чтобы "сбросить" неприятное чувство в ногах, а потом лишается сна. Вылечит синдром беспокойных ног можно при помощи спорта и массажа.