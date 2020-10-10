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Симптомы заболеваний печени, которые не стоит игнорировать 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Специфичные симптомы заболеваний печени
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что печень — один из самых больших органов нашего организма, иногда очень сложно распознать, что она требует помощи. Если вдруг печень остановит работу, это аукнется серьезными проблемами — вплоть до летального исхода. «Рамблер» расскажет о симптомах, которые сигнализируют о заболеваниях этого органа.

Желтый налет на языке

При заболеваниях печени язык часто покрывается желтым налетом. Степень его интенсивности и выраженность окраски зависит от вида заболевания. На ранних стадиях гепатитов на передней части языка может появляться желтушность. Плотный налет желтовато-зеленого цвета может указывать на тяжелые патологии органов пищеварительного тракта, печени или желчевыводящих путей, а желтый цвет налета часто указывает на застой желчи.

Тошнота и рвота

Этот симптом характерен для многих заболеваний пищеварительного тракта, но при патологиях печени он выражен в большей степени. На фоне тошноты больные часто отмечают существенные нарушения аппетита (он может пропасть полностью), отвращение к некоторым продуктам питания (особенно к жирным блюдам), болезненные ощущения в правом подреберье и диарею. Иногда тошнота заканчивается рвотой, которая приносит больному временное облегчение. При патологиях печени в рвотных массах могут наблюдаться примеси желчи.

Обесцвечивание кала

Светлый цвет кала может наблюдаться при некоторых заболеваниях печени, поджелудочной железы и желчевыводящих протоков или вызваться приемом лекарственных препаратов и чрезмерно жирной пищи. При заболеваниях печени обесцвечивание кала наблюдается на протяжении нескольких дней и сопровождается дополнительными симптомами.

Склонность к кровотечениям

Длительные нарушения в функционировании печени, например, при гепатитах, могут приводить к снижению синтеза многих факторов свертываемости крови. В таких случаях у больного могут возникать различные виды спонтанных внутренних кровотечений и наблюдаются носовые кровотечения, обильные менструации, склонность к кровоточивости десен.

Желтушность кожи, склер и слизистых оболочек

Такие признаки патологий печени провоцируются накоплением в крови и тканях пигментов, присутствующих в желчи. Эти симптомы часто наблюдаются при гепатитах различной природы или циррозе и сопровождаются обесцвечиванием кала и потемнением мочи. Желтуха может наблюдаться и при желчекаменной болезни, и именно поэтому для уточнения диагноза больному назначается проведение дополнительных инструментальных и лабораторных исследований.

Горечь во рту

При проблемах с печенью горечь вызывается попаданием желчи из желудка в пищевод. Она может наблюдаться при лямблиозе, вирусных гепатитах, стеатозе, циррозе или опухолях печени. Нередко этот симптом вызывается стрессовыми ситуациями и приемом некоторых лекарственных препаратов или наблюдается при заболеваниях желчного пузыря или желчевыводящих протоков и органов желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому для выявления причин появления горечи во рту всегда проводится дифференциальная диагностика патологий печени с заболеваниями других органов.
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Болезни и лекарства
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