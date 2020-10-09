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Как вылечить грибок ногтей с помощью подручных средств 

Анастасия Иванова 48 минут назад
Как самостоятельно вылечить грибок ногтей
Фото: depositphotos.com
Грибок — довольно распространенное заболевание, которое негативно влияет на организм человека в целом. Он не только портит внешний вид ножек, но и подрывает здоровье человека, изводит его иммунную систему. Подцепить эту заразу легко, а вот избавиться — не так-то просто. «Рамблер» расскажет, как справиться с грибком в домашних условиях.
Многие недооценивают коварство онихомикоза — поражения ногтевых пластин. А зря: это заболевание очень заразно и причиняет человеку много неудобства. С ним сталкивается каждый пятый человек Земли, но не каждый обращает должное внимание на него.

Причины появления грибка:

  • ослабленный иммунитет;
  • сахарный диабет;
  • расстройства нервной или эндокринной систем;
  • хронические инфекционные заболевания;
  • повышенное выделение пота кожи стопы: это может быть врожденной особенностью, результатом болезни или ношения неудобной обуви;
  • пожилой возраст;
  • частое взаимодействие с агрессивными моющими средствами.
Это основные факторы. На самом деле, грибковые бактерии есть на поверхности кожи почти всех людей, но вот развиваются они только при комфортных для них условиях.

Симптомы грибка:

  • зуд между пальцами стопы или рук (смотря какой грибок);
  • образование пузырьков с жидкостью на коже. После того, как пузырьки лопаются, начинают проявляться язвочки, вслед за которыми следует эрозийное воспаление;
  • опрелости, пузырьки и трещины на стопах вместе с сильным зудом;
  • в большинстве случаев грибок пальцев начинает проявляться на большом пальце, потому за ним нужно следить особо тщательно;
  • шелушение кожного покрова;
  • видоизмененная структура и цвет ногтя.

Лечение в домашних условиях:

Компресс из хрена
Измельчите хрен на терке или в мясорубке. Подстригите ноготь. Пять грамм хрена распределите по пораженному участку. Забинтуйте пальцы ног и оставьте на ночь. Проводите процедуру, пока не вырастет здоровый ноготь.
Йодовые ванночки
Налейте в таз горячую воду, добавьте немного йода, чтобы вода окрасилась в желтоватый цвет. Парьте ноги 10 минут, после чего срежьте ногти с грибком и обработайте пальцы ног перекисью водорода. Когда ноги высохнут, нанесите на ногти антибактериальную мазь и перевяжите марлей или бинтом.
Содовый раствор
Приготовьте раствор: налейте в таз горячую воду, добавьте соду (треть столовой ложки на литр воды). Распарьте в нем ноги. Для лучшего эффекта прижмите к ногтю ватный диск, смоченный в масле чистотела. Закрепите бинтом или пластырем и наденьте теплый носок. Через 20 минут снимите повязку, ноги промойте. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

ВАЖНО:

Народные средства могут помочь при лечении грибка ногтей, но при условии, что их одобрил ваш врач-дерматолог. В противном случае есть риск запустить болезнь и в самом худшем случае вовсе лишиться ногтя. Обычно народные средства прописываются вместе с медицинскими препаратами.
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