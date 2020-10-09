Как самостоятельно вылечить грибок ногтей

Грибок — довольно распространенное заболевание, которое негативно влияет на организм человека в целом. Он не только портит внешний вид ножек, но и подрывает здоровье человека, изводит его иммунную систему. Подцепить эту заразу легко, а вот избавиться — не так-то просто. «Рамблер» расскажет, как справиться с грибком в домашних условиях.

Многие недооценивают коварство онихомикоза — поражения ногтевых пластин. А зря: это заболевание очень заразно и причиняет человеку много неудобства. С ним сталкивается каждый пятый человек Земли, но не каждый обращает должное внимание на него.

Причины появления грибка: ослабленный иммунитет;

сахарный диабет;

расстройства нервной или эндокринной систем;

хронические инфекционные заболевания;

повышенное выделение пота кожи стопы: это может быть врожденной особенностью, результатом болезни или ношения неудобной обуви;

пожилой возраст;

частое взаимодействие с агрессивными моющими средствами.

Это основные факторы. На самом деле, грибковые бактерии есть на поверхности кожи почти всех людей, но вот развиваются они только при комфортных для них условиях.

Симптомы грибка: зуд между пальцами стопы или рук (смотря какой грибок);

образование пузырьков с жидкостью на коже. После того, как пузырьки лопаются, начинают проявляться язвочки, вслед за которыми следует эрозийное воспаление;

опрелости, пузырьки и трещины на стопах вместе с сильным зудом;

в большинстве случаев грибок пальцев начинает проявляться на большом пальце, потому за ним нужно следить особо тщательно;

шелушение кожного покрова;

видоизмененная структура и цвет ногтя.

Лечение в домашних условиях:

Компресс из хрена

Измельчите хрен на терке или в мясорубке. Подстригите ноготь. Пять грамм хрена распределите по пораженному участку. Забинтуйте пальцы ног и оставьте на ночь. Проводите процедуру, пока не вырастет здоровый ноготь.

Йодовые ванночки

Налейте в таз горячую воду, добавьте немного йода, чтобы вода окрасилась в желтоватый цвет. Парьте ноги 10 минут, после чего срежьте ногти с грибком и обработайте пальцы ног перекисью водорода. Когда ноги высохнут, нанесите на ногти антибактериальную мазь и перевяжите марлей или бинтом.

Содовый раствор

Приготовьте раствор: налейте в таз горячую воду, добавьте соду (треть столовой ложки на литр воды). Распарьте в нем ноги. Для лучшего эффекта прижмите к ногтю ватный диск, смоченный в масле чистотела. Закрепите бинтом или пластырем и наденьте теплый носок. Через 20 минут снимите повязку, ноги промойте. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

ВАЖНО:

Народные средства могут помочь при лечении грибка ногтей, но при условии, что их одобрил ваш врач-дерматолог. В противном случае есть риск запустить болезнь и в самом худшем случае вовсе лишиться ногтя. Обычно народные средства прописываются вместе с медицинскими препаратами.