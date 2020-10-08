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Что происходит с телом человека во время карантина, даже если он здоров 

Мира Маркина 3 часа назад
Что происходит с телом человека во время карантина
Фото: depositphotos.com
Этой весной почти всей планете пришлось на несколько месяцев отправиться на карантин. За лето мы успели вернуться к привычной жизни, однако многие убеждены, что вторая волна пандемии будет мощнее первой, а значит, еще одного режима самоизоляции не избежать.
Такие меры действительно сдерживают распространение COVID-19, но вместе с тем наносят урон даже здоровому организму. Как именно? Выяснял "Рамблер".

Сердце и легкие ослабевают

Сердце — это мышца, которой необходимы регулярные тренировки. Вот только кардионагрузки — бег или плавание — в пределах квартиры позволить себе может далеко не каждый, а из-за их отсутствия вместе с сердцем страдают и легкие. Чтобы хоть как-то поддерживать и то, и другое в тонусе, позволяйте себе хотя бы раз в несколько дней энергично танцевать под любимую музыку.

Ухудшается осанка

Для подавляющего числа людей сидячая поза — это, немного ссутулившись, податься вперед. Вот только в таком положении позвоночник и шея долгое время находятся в искривленном состоянии, мышцы спазмируются, а сосуды пережимаются. Если проводить в такой позе каждый день, очень скоро вам придется столкнуться с мигренями, ухудшением зрения и другими проблемами со здоровьем.

Вы не высыпаетесь

Большинство людей, проводящих каждый день в помещении, страдают от дефицита витамина D. Его недостаток помимо прочего приводит к хрупкости костей и нарушению циркадных ритмов в организме, из-за чего днем вы чувствуете сонливость, а ночью, напротив, не можете уснуть.
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