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Что такое питьевая болезнь и как она проявляется 

Александра Нечаева 4 часа назад
Что такое питьевая болезнь и как она проявляется
Фото: Depositphotos
Отравиться водой можно не только в том случае, если она загрязнена. Организм может серьезно пострадать и от переизбытка жидкости. «Рамблер» рассказывает, как распознать симптомы водного отравления.
Люди чаще страдают от обезвоживания, однако и перегрузка организма водой, к сожалению, тоже имеет место. Водная интоксикация встречается реже, но медики все же с ней сталкиваются, признавая, что она ничуть не менее опасна, чем недостаток жидкости в организме.
Чрезмерное употребление воды приводит к тому, что в организме нарушается водно-солевой баланс, возникает гипергидрация. Хорошего в этом мало, более того, это весьма опасно. Дело в том, что избыток жидкости, поступающей в организм, перегружает почки. Они не успевают справляться с объемом воды в организме, вследствие чего резко падает концентрация соли и нарушается баланс обменных процессов организма, все это может привести к отеку мозга и легких.
Человек при этом чаще всего чувствует себя так, как если бы находился в состоянии опьянения: начинает тошнить, речь становится бессвязной, нарушается координация движений. И это не единственные признаки водного отравления. Среди других симптомов выделяют:
  • приступы головной боли;
  • повышение артериального давления;
  • изменение температуры тела (может как резко повышаться, так и понижаться);
  • жар или озноб;
  • судороги;
  • раздражительность;
  • общая слабость, апатия;
  • обмороки.
С такими симптомами необходимо обязательно обратиться к врачам для оказания своевременной помощи.
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Болезни и лекарства
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