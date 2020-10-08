Что такое питьевая болезнь и как она проявляется 

Отравиться водой можно не только в том случае, если она загрязнена. Организм может серьезно пострадать и от переизбытка жидкости. «Рамблер» рассказывает, как распознать симптомы водного отравления.

Люди чаще страдают от обезвоживания, однако и перегрузка организма водой, к сожалению, тоже имеет место. Водная интоксикация встречается реже, но медики все же с ней сталкиваются, признавая, что она ничуть не менее опасна, чем недостаток жидкости в организме.

Чрезмерное употребление воды приводит к тому, что в организме нарушается водно-солевой баланс, возникает гипергидрация. Хорошего в этом мало, более того, это весьма опасно. Дело в том, что избыток жидкости, поступающей в организм, перегружает почки. Они не успевают справляться с объемом воды в организме, вследствие чего резко падает концентрация соли и нарушается баланс обменных процессов организма, все это может привести к отеку мозга и легких.

Человек при этом чаще всего чувствует себя так, как если бы находился в состоянии опьянения: начинает тошнить, речь становится бессвязной, нарушается координация движений. И это не единственные признаки водного отравления. Среди других симптомов выделяют:

приступы головной боли;

повышение артериального давления;

изменение температуры тела (может как резко повышаться, так и понижаться);

жар или озноб;

судороги;

раздражительность;

общая слабость, апатия;

обмороки.

С такими симптомами необходимо обязательно обратиться к врачам для оказания своевременной помощи.