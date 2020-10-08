3 болезни, которые легче всего подцепить в спортзале

Не так давно портал FitRated провел ряд исследований, в ходе которых выяснил, что на тренажерах в спортзале живет свыше миллиона бактерий. Что еще хуже, 70% из них — болезнетворные.

"Рамблер" выяснил, какие неприятные болезни, легче всего подцепить во время занятий спортом в общественных местах.

Золотистый стафилококк

Кожная сыпь, прыщи, покраснения — все эти симптомы могут сигнализировать о золотистом стафилококке. Подхватить его можно контактным способом через полотенца или тренажеры. Обнаружив признаки недуга, следует сразу же обратиться к врачу, ведь если его игнорировать, может развиться сепсис и менингит.

Грипп

Замкнутое пространство с десятком людей внутри — отличное место для распространения гриппа. Особенно, учитывая тот факт, что на групповых тренировках или, к примеру, на велотренажерах люди находятся довольно близко друг к другу, не заботясь о социальной дистанции.

Вирус папилломы человека

Папилломавирус — самое популярное заболевание, передающееся при половом контакте. Однако подцепить его можно не только во время близости, но также в душевой и раздевалке, если ходить босиком. Однажды попав в организм, вирус останется в нем навсегда, а выглядит он отнюдь не эстетично: ВПЧ — это остроконечные бородавки на половых органах, ступнях и горле.