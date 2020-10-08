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Названы первые симптомы преддиабетического состояния 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Названы первые симптомы преддиабетического состояния
Фото: РИА Новости
Врач-диетолог Алексей Ковальков в Instagram назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.
Он напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет.
По словам специалиста, главными "звоночками" при преддиабете являются постоянный голод, жажда и сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.
Кроме того, о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна.
Ковальков отметил, что от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови.
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Болезни и лекарства , Алексей Ковальков
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