Названы первые симптомы преддиабетического состояния 

Врач-диетолог Алексей Ковальков в Instagram назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.

Он напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет.

По словам специалиста, главными "звоночками" при преддиабете являются постоянный голод, жажда и сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.

Кроме того, о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна.

Ковальков отметил, что от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови.