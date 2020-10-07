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Как проявляется сердечный кашель 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Как проявляется сердечный кашель
Фото: depositphotos.com
Сердечный кашель свидетельствует о том, что у человека прогрессирует серьезное заболевание и развивается сердечная недостаточность. "Рамблер" рассказывает, чем сердечный кашель отличается от обычного.
Сердечный кашель появляется не в результате раздражения бронхов или горла, он появляется из-за отека легких. Вот, почему важно отличить обычный кашель от сердечного. Из-за того, что сердце не может обеспечить достаточный приток крови, появляется отек легких.
Сердечный кашель может развиваться из-за болезней сердечно-сосудистой системы и из-за злоупотребления алкоголем и никотином.
Существует ряд симптомов, благодаря которым сердечный кашель легко отличить от обычного. Прежде всего, он всегда сухой, и даже через несколько дней не выделяется мокрота. В некоторых случаях при кашле может появляться кровь. Кашель может быть настолько сильным, что из-за него появляется одышка. Сердечный кашель на начальных этапах появляется только при сильной физической нагрузке, а с развитием отека легких он может появляться при минимальной активности. В лежачем положении приступы кашля усиливаются. При каждом выдохе кашель может отдавать в область сердца.
Внешне можно определить человека с сердечным кашлем, из-за нехватки кислорода и небольшого притока крови у него синеют губы и пальцы, а также могут набухать сосуды на шее.
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