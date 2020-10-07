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Можно ли вылечить аппендицит антибиотиками 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Можно ли вылечить аппендицит антибиотиками
Фото: Kdpconsulting.ru
Все уже привыкли, что при воспалении аппендицита его необходимо незамедлительно удалить. Однако исследование американских медиков показало, что лечение антибиотиками не уступает аппендэктомии по параметру качества жизни пациентов.
Американские медики наблюдали за 1552 пациентами с аппендицитом в 25 медцентрах. Первой группе участников провели операцию по удалению аппендицита, а вторая группа принимала антибиотики в течение 10 дней.
После все участники должны были заполнить специальный опросник для оценки качества жизни после лечения. Оценки пациентов к 30 дню исследования в обеих группах оказались схожими.
Но не всё так благополучно. В группе, которая получала антибиотики, чаще возникали осложнения — как отмечают исследователи, осложнения наблюдались в 8,1% случаев — после операции это происходило только в 3,5%. Кроме того, приблизительно 3 из 10 участников этой группы всё равно попали в операционную — им провели аппендэктомию к 90 дню исследования.
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