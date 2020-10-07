Что такое старческий маразм 

Поведение людей в возрасте начинает сильно меняться. Они становятся агрессивными и растерянными, а иногда злятся на своих родственников без повода. "Рамблер" рассказывает, как определить старческий маразм и что предпринять для улучшения состояния.

С медицинской точки зрения старческий маразм называют сенильной деменцией. Он влияет на весь организм человека, но больше всего болезнь поражает мозг. Человек утрачивает способность запоминать и обрабатывать информацию.

Признаки старческого маразма

В первую очередь, болезнь характеризуется частичной потерей кратковременной и долговременной памяти. Чаще всего человек может помнить, что с ним происходило несколько лет назад, но не может вспомнить события, которые случились неделей ранее.

Еще одним явным признаком болезни является социальная дезадаптация в семье и на работе. Это значит, что пациент не может приспособиться к новым условиям. Например, если у пожилого человека была травма, из-за которой он провел несколько месяцев дома, а потом излечился, то он уже не хочет заново приучать себя выходить из дома.

Среди других симптомов отмечаются нарушения внимания, восприятия, мышления и эмоций. Из-за этого пожилой человек может начать негативно относиться к своей семье и близким людям.

Способы лечения

Считается, что старческий маразм неизлечим. Однако, если сподвигнуть пациента пойти к врачу на ранней стадии заболевания, можно добиться неплохих результатов. На многих форумах родственники больных обсуждают, что самым сложным в лечении является именно этот пункт. Старики, у которых уже начали проявляться симптомы, отказываются признавать свою беспомощность. В более запущенных формах заболевания лечение уже невозможно. Однако и в таких случаях врачи назначают обследование и пытаются уменьшить симптоматику заболевания.