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Россиянам рассказали о скрывающихся за апатией болезнях 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Россиянам рассказали, какие болезни скрывает апатия
Фото: Pixabay.com
Апатия — это обычное состояние для периода смещения биоритмов, то есть, осени. Меняется погода, укорачивается световой день, ухудшается настроение и повышается сонливость. О том, какие причины могут скрываются за апатией, в интервью с радио Sputnik рассказала главный врач клиники «Твой доктор», терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.
Чтобы узнать, о каких болезнях может сигнализировать постоянная усталость, нужно сделать ряд анализов. Например, это может говорить о развивающемся в организме воспалительном процессе.

«Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме», — рассказала врач.

Кроме того, по словам эксперта, апатия зачастую свидетельствует о нехватке витаминов и микроэлементов. Например, недостаток витаминов B12 или B9 вызывает анемию. Третья причина недомогания может заключаться в гормональном сбое. В таком случае, следует пройти соответствующее исследование, подчеркнула Романенко.
Если в анализах ничего не обнаружилось, а апатия осталась, стоит пересмотреть образ жизни. Например, выделять время на прогулки, ходить пешком с работы и на работу, а также отказываться от телефона и компьютера перед сном.
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Болезни и лекарства , ИА Sputnik
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