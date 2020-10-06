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Россиянам назвали вредные при лечении антибиотиками продукты 

Lenta.ru 2 часа назад
Названы продукты, вредные при приеме антибиотиков
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»
При лечении антибиотиками лучше исключить из рациона сладкие фрукты и еду, которая тяжело переваривается. Об этом рассказала российский эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram.
Среди других вредных на терапии продуктов она назвала жирные, жареные, соленые и маринованные блюда, копчености, колбасы, майонезы и натуральные фруктово-ягодные соки. Павлова также рекомендовала ограничить употребление лука и чеснока.
Специалист посоветовала пить больше воды, поскольку при ее недостатке вредные продукты деятельности антибиотиков будут негативно влиять на организм. Она рекомендовала пить не менее полутора литров в день.

Эндокринолог добавила, что нужно есть кисломолочные продукты, чтобы восстановить баланс микроорганизмов в кишечнике, но не добавлять к ним ягоды и варенье.

Также важно есть растительную клетчатку — не менее Ж, при этом тщательно ее пережевывая, чтобы получить больше пользы из еды и наесться меньшим объемом.
Чтобы восстановить печень, стоит есть продукты с аминокислотой метионин, написала Павлова. Это вещество содержится в красной икре, некоторых видах рыбы, орехах, сырах, курице, индейке, говядине и баранине. Больше всего метионина в яичном порошке, а меньше всего в крупах.
Ранее сообщалось, что осенью для укрепления иммунитета надо есть чеснок, тыкву, помидоры и северные ягоды. Как рассказала член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова, в этих продуктах много витамина C и антиоксидантов, а также предшественник витамина A ликопин, который помогает организму в защите от вирусов и рака.
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