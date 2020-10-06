10 вопросов о рините

Для художников и поэтов осень нередко становится любимым временем года с хрустальным воздухом, лучезарными вечерами и невероятными красками, но даже заядлые романтики рискуют подхватить насморк или ринит. Отвечаем на самые популярные вопросы об этом недуге и рассказываем, как с ним справиться.

Чем вызван

Ринит — одно из самых распространенных заболеваний верхних дыхательных путей, обусловленное инфекционным или неинфекционным воспалением слизистой оболочки носа. Сильное загрязнение воздуха, пыль, различные аллергены, лекарственные препараты, травмы, нарушение местного кровообращения могут стать причинами развития ринита в любой момент. Но в сезон простуд мы чаще всего сталкиваемся с инфекционным ринитом, который вызван вирусами, бактериями или грибками и сопровождается выделениями из носа (ринореей) и отечностью слизистых, из-за чего возникает ощущение заложенности.

Чем опасен

Любая болезнь опасна своими осложнениями, и насморк не исключение, хотя его порой недооценивают. Привычный ринит может привести к воспалению среднего уха, придаточных пазух носа, гортани и лимфоидной ткани глотки, слезоотводящих путей глаз и заболеваниям верхних и нижних дыхательных путей.

Нужно ли лечить

Если насморк не лечить, он пройдет за неделю, а если лечить, то за семь дней. Это утверждение знакомо многим, но верно лишь отчасти. Действительно, есть вероятность, что человек излечится от ринита самостоятельно, если у него достаточно сильный иммунитет. Однако, тем, кто не может похвастаться отменным здоровьем, все же понадобится лекарственная поддержка.

Что будет, если не лечить

Без должного лечения ринит может стать хроническим, эта стадия сопровождается постоянной заложенностью носа, густыми выделениями, которые образуют твердые корки. Заболевание приводит к существенному снижению обоняния и головным болям. Поэтому лечиться нужно при появлении первых симптомов, не дожидаясь ухудшения состояния.

Как правильно сморкаться

При насморке важно особое внимание уделять гигиене и своевременно освобождать носовые пазухи от слизи, чтобы не усугубить болезнь. Так, ноздри нужно прочищать по очереди, прижимая крыло одной ноздри к носовой перегородке. Нельзя сморкаться изо всех сил, делать это нужно без напряжения, слегка приоткрыв рот. Иначе слизь может попасть в придаточные пазухи носа и среднего уха, что повышает риск возможных осложнений.

Нужно ли промывать нос при рините

Промывание носа солевыми растворами помогает очистить полость носа и усилить эффект препаратов против насморка. Однако при этом нужно быть максимально осторожным. Не используйте средства с направленной струей, лучше отдать предпочтение препаратам с мелкодисперсным распылением; промывайте нос, наклонившись вперед, чтобы слизь не попала в придаточные пазухи и структуры среднего уха.

Какие существуют народные средства и насколько они эффективны

Народная медицина предлагает массу способов для лечения насморка — одним нравится дышать над кастрюлей с картошкой, другие прикладывают к носу вареное яйцо, третьи капают луковый сок — перечислять можно бесконечно. Действительно, тепло может принести временное облегчение, но при применении различных «народных» средств есть риск получить ожог слизистых и усилить воспаление.

Помогают ли комплексные противопростудные средства при рините

Таблетки и порошки, применяемые при первых симптомах простуды и ОРВИ, пользуются заслуженной популярностью. Они быстро облегчают состояние — снижают температуру, избавляют от головной боли, борются с насморком. Но не всегда заболевание сопровождается высокой температурой, которую действительно нужно сбивать, и другими симптомами, при этом насморк может быть довольно сильным. В этом случае лучше использовать местные, а не комплексные препараты.

Вызывают ли препараты против ринита зависимость

У каждого лекарственного средства есть инструкция, с которой нужно в обязательном порядке ознакомиться перед применением. Обычно препараты против ринита рекомендуется использовать в течение 5-7 дней, а если симптомы сохраняются — обратиться к врачу, чтобы исключить более серьезные заболевания. При длительном применении может возникать так называемый «медикаментозный ринит».

Когда нужно обратиться к врачу

Если ринит продолжается в течение 5-7 дней и препараты против него не приносят облегчения, необходимо записаться на прием к специалисту. Врач необходим и при появлении других симптомов — боли в ухе и горле, высокой температуры, сильной головной боли, изменении цвета выделений с прозрачного и светлого на яркий желтый или зеленый, появлении неприятного запаха. Также стоит проконсультироваться с врачом, если насморк возникает чаще, чем три-четыре раза за сезон.

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