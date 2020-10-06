Как связаны кофе и диабет

Ароматный бодрящий кофе - излюбленный напиток миллионов людей по всему миру. Однако немногие знают о том, что неправильное употребление кофе может нанести серьезный урон здоровью и даже привести к сахарному диабету. Подробнее об этом - в материале "Рамблера".

Не так давно британские физиологи из Университета Бата провели исследование, в котором приняли участие 29 взрослых мужчин и женщин. Добровольцам предложили в течение трех дней выполнять следующий алгоритм действий: утром первого дня выпить кофе с сахаром после ночи нормального сна, утром второго дня выпить напиток с сахаром после ночи плохого сна (подопытных будили каждый час), а на третье утро, вновь после неважного сна, выпить крепкий черный кофе, а через полчаса - еще одну чашку напитка, но на этот раз с сахаром.

Сладкий напиток волонтерам предоставляли в качестве заменителя завтрака - в нем содержалось столько же калорий и сахара, сколько в среднем блюде, которое подают утром. После каждого эксперимента у добровольцев измеряли уровень глюкозы в крови.

В ходе исследования ученые выяснили, что, если невыспавшийся человек выпивает кофе до завтрака, чтобы взбодриться, то после еды в его крови вырабатывается на 50% больше глюкозы. На регулярной основе такая привычка вполне способна спровоцировать сахарный диабет, а также сердечные заболевания.

«Многие из нас, просыпаясь утром, сразу наливают себе чашку кофе прежде чем делать что-то еще. Соответственно, чем меньше мы высыпаемся, тем больше хотим взбодриться и тем крепче завариваем кофе. Проще говоря, наш контроль сахара в крови нарушается, когда первым делом в организм поступает кофе — особенно после ночи, когда сон был неважным. Позаботьтесь о своем здоровье — пейте кофе после завтрака, если чувствуете, что бодрости в теле все еще маловато»,