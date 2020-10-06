Заведующий отделением в Диагностическом центре 5 Денис Прокофьев рассказал, что нужно взять с собой в случае госпитализации в больницу. Об этом врач написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится его советами.

Если пациенту вызывают скорую помощь, медик порекомендовал сразу собрать сумку с вещами на всякий случай.

"Учитывая эпид. обстановку в нашем городе, нужно быть готовым к тому, что Вам или Вашим близким может понадобиться госпитализация в стационар или обсерватор", - написал Денис Прокофьев.

Он посоветовал взять с собой ксерокопии всех личных документов: полиса, СНИЛС, паспорта, выписки из больниц. Также нужно захватить с собой лекарства, которые человек принимает регулярно, и медицинские маски.

Из вещей, которые понадобятся пациенту в стационаре, врач порекомендовал взять зубную пасту, щетку, мыло, ложку, вилку, тарелку, кружку, тапочки, полотенце и влажные салфетки. Что касается одежды, по мнению медика, в больнице пригодятся пара футболок, спортивных штанов или шорт и нижнее белье.