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Пищевая добавка оказалась средством против рака 

Lenta.ru 2 часа назад
Пищевая добавка оказалась средством против рака
Фото: Pixabay
Ученые Исследовательского института исследования рака имени Людвига (Швейцария) выявили механизм, с помощью которого внутренняя среда опухоли блокирует Т-лимфоциты, формирующие противоопухолевый иммунный ответ. Кроме того, никотинамид рибозид, оказался возможным средством, препятствующим ингибированию иммунных клеток. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Immunology.
Исследователи показали, что различные стрессоры, находящиеся в микросреде новообразования, нарушают работу митохондрий (органелл, вырабатывающих энергию для клеточных процессов), находящихся внутри Т-лимфоцитов. Это переводит иммунные клетки в состояние, известное как терминальное истощение. Однако широко доступная пищевая добавка никотинамид рибозид (NR) помогает Т-лимфоцитам преодолевать митохондриальную дисфункцию, поддерживая их способность бороться с опухолевыми клетками.
Т-лимфоциты имеют высокое сродство к антигенам, которые экспрессируются раковыми клетками, то есть они должны энергично атаковать опухоли. Однако часто этого не происходит из-за того, что опухоли имеют средства защиты против иммунного ответа. Выявление механизмов этой защиты должно помочь ученым разработать эффективные методы лечения.
В данном случае причиной дисфункции Т-лимфоцитов становится неспособность клеток удалять поврежденные митохондрии. В результате иммунные клетки начинают производить больше белка PD-1, который является контрольной иммунной точкой, то есть сдерживает Т-лимфоциты от борьбы с новообразованием.
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