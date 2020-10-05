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Названы неочевидные признаки инсульта 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Названы неочевидные признаки инсульта
Фото: Вечерняя Москва
Главный внештатный специалист — невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Ринат Богданов рассказал о признаках инсульта, в том числе и о неочевидных. По его словам, у пациента с инсультом отсутствуют болевые расстройства. Причина в том, что в головном мозге нет болевых рецепторов.

— Обычно человек с некоторым удивлением отмечает, что не может управлять рукой или ногой или не может говорить, — пояснил медик.

Чаще всего инсульт проявляется нарушением движения и речи. Однако есть и другие признаки. Например, у человека может наблюдаться расстройство кожной чувствительности. Кроме того, может произойти внезапное нарушение зрения.
Еще одним неочевидным признаком считается постоянное головокружение, которое не проходит и при перемене положения тела. Также об инсульте может свидетельствовать неожиданное возникшие проблемы с памятью.
Врач также обратил внимание на то, что иногда наблюдаются транзиторные ишемические атаки — когда признаки инсульта довольно быстро проходят. Однако проблемы с кровоснабжением головного мозга не исчезли, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Так называемым терапевтическим окном, когда медпомощь наиболее эффективна, считается промежуток в 4,5 часа, пишет издание «Аргументы и факты».
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