Названы неочевидные признаки инсульта 

Главный внештатный специалист — невролог Министерства здравоохранения Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии Ринат Богданов рассказал о признаках инсульта, в том числе и о неочевидных. По его словам, у пациента с инсультом отсутствуют болевые расстройства. Причина в том, что в головном мозге нет болевых рецепторов.

— Обычно человек с некоторым удивлением отмечает, что не может управлять рукой или ногой или не может говорить, — пояснил медик.

Чаще всего инсульт проявляется нарушением движения и речи. Однако есть и другие признаки. Например, у человека может наблюдаться расстройство кожной чувствительности. Кроме того, может произойти внезапное нарушение зрения.

Еще одним неочевидным признаком считается постоянное головокружение, которое не проходит и при перемене положения тела. Также об инсульте может свидетельствовать неожиданное возникшие проблемы с памятью.

Врач также обратил внимание на то, что иногда наблюдаются транзиторные ишемические атаки — когда признаки инсульта довольно быстро проходят. Однако проблемы с кровоснабжением головного мозга не исчезли, поэтому необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Так называемым терапевтическим окном, когда медпомощь наиболее эффективна, считается промежуток в 4,5 часа, пишет издание «Аргументы и факты».