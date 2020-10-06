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Названы смертельные опасности при визите к врачу 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Во время обычного приема у стоматолога у пациента может случиться анафилактический шок, внезапная остановка сердца, инфаркт или инсульт, рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ им. А. И. Евдокимова Григорий Воложин. Ни один врач не может на 100% предотвратить такого рода осложнения.
В Махачкале у трехлетнего мальчика на приеме у стоматолога остановилось сердце, после чего его реанимировали и он впал в кому. Затем ребенка доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где он скончался на следующий день.

«На амбулаторном приеме возможны разные системные осложнения. Наиболее тяжелыми являются аллергическая реакция по типу анафилаксии (аллергическая реакция немедленного типа), внезапная остановка сердца, инсульт или инфаркт миокарда, если на приеме находится пожилой человек»,

— говорит Воложин.
Первостепенно, врач должен собрать анамнез, продолжает эксперт. То есть получить у пациента сведения об истории болезни, условиях жизни, перенесенных им заболеваниях и аллергических реакциях.

«Мы привыкли, что аллергия — это крапивница или какие-то малозначительные проявления, но в действительности она может быть очень серьезным осложнением, вплоть до летального исхода. Причем у анафилактического шока молниеносное течение, которое потом приводит к очень тяжелым последствиям. Если в анамнезе это не выявляется, то все равно нет стопроцентной гарантии, что у человека нет аллергии на, допустим, местную анестезию или какие-то препараты для обработки каналов зубов при лечении»,

— рассказывает Воложин.
Стоматолог объясняет, что ни один врач не может на 100% предотвратить такого рода осложнение. При этом, абсолютно каждый должен владеть основами сердечно-легочной реанимации. То есть знать, не только как профилактировать данное осложнение, но и понимать, как с ним бороться.

«Первое, что нужно сделать в данном случае — это вызвать карету скорой помощи. Причем желательно, чтобы это сделала медсестра, чтобы врач в это время находился с пациентом и осуществлял сердечно-легочную реанимацию, вне зависимости от того, анафилаксия это или внезапная остановка сердца, или какие-то другие сердечно-легочные проблемы»,

— подчеркивает Воложин.
Собеседник обращает внимание на то, что в каждом стоматологическом кабинете должен быть набор для оказания неотложной помощи, а также памятка для врача. Все препараты обязаны быть с актуальным сроком годности и находиться в «свежем и нераспечатанном» состоянии.

«Первая помощь должна оказываться на уровне, начиная от того, в каком положении должен быть пациент при тех или иных состояниях, и заканчивая возможностью введения внутримышечных, внутривенных препаратов, которые позволят предотвратить какие-то системные осложнения. Это может быть внезапная остановка сердца, если мы говорим о пожилых пациентах, то это может быть инфаркт миокарда, инсульт»,

— поясняет Воложин.
При этом он отмечает, что ни в коем случае нельзя обвинять врачей в каком-то происшествии до детального разбирательства. «Нельзя безапелляционно винить врача, если пациенту стало плохо, потому как мы не можем на любом плановом приеме, связанным с кариесом, например, направлять человека на широкий диапазон общих обследований, не имея для этого конкретных показаний», — резюмировал Воложин.
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Болезни и лекарства , Видео , Инсульт , Деловая газета "Взгляд"
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