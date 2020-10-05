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К каким проблемам может привести отсутствие зубов 

Анастасия Иванова 1 час назад
К каким проблемам может привести отсутствие зубов
Фото: depositphotos.com
Известно, что отсутствие зубов могут привести к нарушению жевательной функции, деформации положения височно-нижнечелюстного сустава. Однако это далеко не все проблемы, с которыми можно столкнуться. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Проблемы с желудком

Нарушение правильного пережевывания пищи приводит к развитию различных заболеваний желудочно-кишечного тракта: гастрит, повышенная кислотность желудка, раздражение и растяжение стенок желудка.

Преждевременное старение

Возрастные изменения на лице напрямую связаны с состоянием зубов. К хирургу часто обращаются пациенты, которые просят скорректировать носогубные складки или опущение уголков рта. Дело в том, что чаще всего проблемы, возникающие в нижней части лица, связаны с потерей зубов и их стираемостью.

Головные боли

Из-за отсутствующего зуба происходит смещение жевательной нагрузки в одну сторону, что приводит к неправильному положению суставной головки, последующему хроническому воспалению, развитию артритов и артрозов. Если проблема в зубочелюстной системе долго не устраняется, начинается деформация зубных рядов, меняется прикус, а это влияет на сустав, соединяющий нижнюю челюсть с черепом. Повышенный тонус и боли в суставе приводят к головным болям, а также в области уха.

Апноэ

Остановку дыхания во сне или ночное апноэ нередко связывают с нарушениями работы височно-нижнечелюстного сустава. Несмотря на то, что это заболевание не несет смертельной опасности, оно может привести к нарушению обмена веществ. А некоторые ученые уверены, что ночное апноэ является одним из основных катализаторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы избежать подобных проблем, следует следить за состоянием своих зубов и регулярно посещать стоматолога.
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