Как помочь себе при вегетососудистой дистонии

От работы вегетативной нервной системы зависит нормальный ритм жизни человека. Именно она страдает в первую очередь при вегетососудистой дистонии (ВСД), которая относится к серьезным расстройствам. «Рамблер» расскажет о том, как с ней справиться без помощи врачей.

Вегетососудистая дистония — это симптомокомплекс, который развивается при взаимодействии большого количества факторов, характеризуется вегетативной дисфункцией сердца, сердечно-сосудистой системы, влечет за собой расстройство в работе внутренних органов.

Даже у здоровых людей в жизни случаются периоды, когда, не меняя образа жизни, они больше устают, мучаются бессонницей, становятся вялыми или раздражительными. Если причины неприятных симптомов авитаминоз, стресс, переутомление, после отдыха и витаминотерапии самочувствие улучшается. Но так дают о себе знать и первые признаки ВСД.

У взрослых пациентов возникновение вегетососудистой дистонии может провоцироваться и усугубляться в связи с влиянием хронических заболеваний, депрессий, стрессов, неврозов, черепно-мозговых травм и травм шейного отдела позвоночника, эндокринных болезней, патологий ЖКТ, гормональных перестроек (беременности, климакса). В любом возрасте фактором риска развития ВСД является конституциональная наследственность.

Симптомы головные боли и головокружения,

слабость и сонливость,

потливость,

обморочные состояния или обмороки,

шум в ушах,

резкие эмоциональные перепады,

панические атаки,

навязчивые синдромы,

тревожность и мнительность,

повышенная частота сердечного ритма,

перепады температуры тела,

метеозависимость,

понос или запор,

рвота,

боли в сердце.

Лечение

Лечение вегетососудистой дистонии должно начинаться с организации правильного режима дня и комплекса общеукрепляющих мероприятий, дающих, при регулярном их применении, отличный лечебный и оздоравливающий эффект:

Продолжительность непрерывного ночного сна должна составлять не менее 8-9 часов, кроме этого, желательно отдыхать, по возможности, несколько часов днем.

Физические нагрузки должны быть регулярными и умеренными, до чувства легкой усталости, особенно при повышенном артериальном давлении (выше 140 / 90 мм рт. ст.). Полезны плавание, велоспорт, легкий бег (исключая прыжки), пешие прогулки, аэробика, лыжный спорт.

Массаж головы, воротниковой зоны и спины, при отсутствии противопоказаний и после консультации с врачом, дает хороший лечебный эффект.

Очень полезен ежедневный контрастный душ и пребывание под солнечными лучами (фототерапия).

калий содержится в помидорах, картофеле, капусте, зеленом горошке, свекле, баклажанах, фасоли, щавеле, укропе, ревене, абрикосах, черносливе, инжире, изюме,

источниками магния могут стать орехи, фасоль, соя, морковь, шиповник и цельнозерновые каши (гречневая, овсяная, пшеничная),

следует максимально исключить из меню соленые, острые, копченые блюда, крепкий чай, кофе, шоколад, а животные жиры заменить на растительные. Питание при ВСД должно быть сбалансированным и содержать физиологически необходимое количество жиров, углеводов, белков, витаминов и микроэлементов, особенно необходимы в рационе калий и магний.

Если нормализация режима и питания не дают должного эффекта, в арсенале врачей имеется множество современных эффективных препаратов.

Если причинами дистонии стали психологические расстройства (стресс, депрессия, хроническая усталость, невроз, переутомление), кроме медикаментов, желательно посещение профессионального психотерапевта, который, при помощи наработанных методик, таких как гипнотерапия или поведенческая терапия, поможет избавиться от страхов, панических атак и фобий и оказать необходимую психологическую помощь.