Врач рассказала, как снизить вред от антибиотиков 

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как уменьшить вред от приема антибактериальных препаратов.

По словам эксперта, самый лучший детоксикант — это вода. Если воды в организме мало, вредные продукты деятельности антибиотиков будут отравлять организм не хуже самой болезни, с которой борются лекарства. В день следует выпивать минимум полтора литра воды в день, отмечает врач.

Необходимо есть кисломолочные продукты: они благоприятно влияют на поддержание или восстановление баланса полезных и «вредных» видов микроорганизмов в кишечнике. Это могут быть йогурты (без ягод, варенья и добавок), простокваша, кефир, мацони.

Принципиально важно употреблять достаточное количество растительной клетчатки. Норма в день — не менее 400 граммов в сутки. Лучше, если это будут овощи — капуста, салат — не менее 600 граммов в день. Клетчатку нужно тщательно пережевывать, в идеале — каждый кусок по 33 раза.

Клетчатку надо тщательно пережевывать, идеально 33 раза каждый кусок. Так человек получает значительно больше пользы из еды и наедается меньшим количеством", — пояснила доктор Павлова.

Следует отказаться от сладких фруктов типа бананов, тяжелую пищу, которая нагружает печень. Из рациона исключаются жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, копчености, колбасы, майонезы и прочие соусы, натуральные фруктово-ягодные соки. Лук и чеснок лучше ограничить.

Во время лечения антибиотиками врач рекомендует употреблять продукты, содержащие аминокислоту метионин. Она помогает восстанавливать печень.

Аминокислота содержится в красной икре, ставриде, скумбрии, минтае, судаке, щуке, горбуше, кальмарах.

Метионином богаты чечевица, миндаль, фисташки, арахис, грецкий орех, фундук, кунжут, сыры, нежирный творог, мясо индейки, цыплят, курицы, говядина, баранина, яйца. Больше всего метионина содержится в яичном порошке, меньше всего — в крупах.