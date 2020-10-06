Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды и гриппа 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Врач назвала бесполезные народные средства от гриппа
Фото: Tetra Images / Daniel Grill / Diomedia
Существует несколько популярных народных средств, которые не оказывают никакого влияния на профилактику и лечение простуды и гриппа. Их «Ридусу» назвала член Союза педиатров России Ирина Добрецова.
Среди самых бесполезных методов оказались ингаляции над кастрюлей с горячей вареной картошкой. По словам врача, этот способ не только не полезен, но даже опасен, так как может привести к ожогу слизистых. Ни в коем случае не нужно лечить этим детей, подчеркнула педиатр.
Вторая спорная техника — парить ноги в тазу с горячей водой. От гриппа и ОРВИ это никак не поможет, но такие ванночки можно использовать в других целях, например, для снятия стресса после работы. В таком случае рекомендуется добавить в теплую воду ароматические масла, бомбочку для ванны или массажные шарики для ног.
При профилактике вирусных респираторных заболеваний неэффективно использовать лимоны, аскорбинку и другие источники витамина С. Научно доказано, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции, заметила Добрецова.
Она добавила, что такой же нулевой результат будет от «амулета» с чесноком. «Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса», — сказала медик, посоветовав следовать рекомендациям эпидемиологов, мыть руки, не трогать лицо и избегать мест скопления людей.
Ранее ученые Университета Рединга в Великобритании опровергли миф о пользе пищевых добавок и продуктов в лечении коронавируса.
Видео дня. Зачем тратить время на диспансеризацию
Последние новости
В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество В организме Навального нашли не запрещенное ОЗХО вещество Собянин объявил о новых мерах против коронавируса Собянин объявил о новых мерах против коронавируса В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального В ОЗХО подтвердили наличие «Новичка» в анализах Навального
Комментарии
Болезни и лекарства , Простуда , Грипп , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России грозит режим полной самоизоляции
России грозит режим полной самоизоляции
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Какой алкоголь укрепляет иммунитет
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
Володина обозначила пик по заболеваемости ковид
«Многие не знают, что заражены»
«Многие не знают, что заражены»
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
05:20
Почему нельзя сидеть в позе «нога на ногу»
ЗОЖ
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Названы новые способы борьбы с COVID-19
04:33
Названы новые способы борьбы с COVID-19
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение