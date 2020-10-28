Популярное обезболивающее может быть опасно для печени

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета, проведенное на грызунах, показывает, что наиболее распространенное в мире обезболивающее ибупрофен может слишком негативно влиять на здоровье печени.

Ибупрофен – популярный нестероидный противовоспалительный препарат. В США и других странах он продается без рецепта. Используют его для облегчения боли, симптомов простуды и т.д.

Как и все лекарства, он имеет побочные эффекты. Ранее считалось, что он вызывает повреждение печени, но в редких случаях.

Новое исследование добавило доказательств, что вредное влияние ибупрофена более значительное, чем полагали.

Печень играет ключевую роль в энергетическом обмене и необходима для гомеостаза всего тела (стабилизации функций организма) посредством регуляции метаболизма глюкозы, липидов и аминокислот, объясняют исследователи.

Как ключевой фильтр организма, она перерабатывает элементы всего, что мы потребляем, включая лекарства. Чтобы определить, как ибупрофен вызывает проблемы с печенью, исследователи регулярно вводили грызунам в течение 1 недели умеренное его количество. Дозировка была эквивалентна взрослому человеку.

В итоге они обнаружили, что ибупрофен вызвал гораздо больше изменений экспрессии белка в печени, чем ожидалось, отметил соавтор исследования профессор Алдрин Гомес.

Также изменения были разными, в зависимости от пола мышей. В печени мужских особей наблюдались изменения в 34 метаболических путях, включая те, которые помогают регулировать некоторые важные компоненты здоровья: аминокислоты, гормоны, витамины и выброс реактивного кислорода и перекиси водорода в клетках. Исследователи объясняют, что при плохой регуляции перекись водорода может повредить белки и вызвать стресс в клетках печени, чем влияет на здоровье органа.

Между тем, у женских особей лекарство повышало активность некоторых цитохромов Р450 — класса ферментов, которые способствуют расщеплению лекарств.

Наблюдения за цитохромом Р450 показывают, что другие препараты, принимаемые с ибупрофеном, могут оставаться в организме у мужчин более длительное время.

Ученые советуют принимать это обезболивающее с осторожностью и в дозах, не превышающих рекомендованные. В идеале следует воздерживаться от применения препарата, если боль несильная.

Профессор отметил, что ни один препарат не идеален, все лекарства имеют побочные эффекты, однако многие из них, в том числе ибупрофен, используются чрезмерно и когда без него можно обойтись.