Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач рассказала об опасности переохлаждения организма 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Врач рассказала об опасности переохлаждения организма
Фото: Вечерняя Москва
Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова рассказала об опасности переохлаждения организма, в беседе с Nation News.
По мнению эксперта, переохлаждение вызывает у человека активацию различных вирусов.

— Если эти инфекции будут вместе в организме, то, естественно, иммунной системе сложнее бороться. Заболевание в таком случае протекает более тяжело. Например, коронавирусная инфекция, грипп или другие не менее опасные инфекции, — уточнила Малинникова.

Эксперт напомнила, что большую роль в распространении разного рода вирусов играют температура и влажность воздуха. Осенью, даже в помещении, климат влажный, что способствует увеличению заболеваемости, особенно в места скопления людей. В период обострения коронавирусной инфекции это особенно актуально.

— Из хронических заболеваний наибольшую тревогу вызывают пациенты, которые страдают сахарным диабетом, ожирением, хроническими обструктивными заболеваниями легких, — перечислила заместитель главного врача по лечебным вопросам Кузбасской клинической инфекционной больницы Татьяна Бондаренко.

Врач также напомнила, что люди с онкологическими заболеваниями тяжело переносят COVID-19, информирует Newinform.
Ранее американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что коронавирус обладает ключевой «хитростью»: замедление реакции организма на вторжение инфекции. По мнению ученого, «хитрость» состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени, сообщает «Москва 24».
Видео дня. Как отличить грипп от коронавируса
Вечерняя Москва: последние новости
Онколог перечислил простые способы предотвратить рак Онколог перечислил простые способы предотвратить рак Иммунолог дала советы, как справиться с мигренью Иммунолог дала советы, как справиться с мигренью Малышева назвала лучший цитрус, защищающий от рака легких Малышева назвала лучший цитрус, защищающий от рака легких
Комментарии
Болезни и лекарства , Татьяна Бондаренко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Как отличить грипп от коронавируса
Ученые назвали причину возрастающей заразности COVID
Ученые назвали причину возрастающей заразности COVID
Незаметные сигналы того, что ваши легкие поражены
Незаметные сигналы того, что ваши легкие поражены
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса
00:57
Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса
Коронавирус
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение