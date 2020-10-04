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Доктор Мясников рассказал о необычной причине болезней сердца

Lenta.ruиещё 8
5 часов назад
Пародонтит может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Такую необычную причину нарушений в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» назвал российский телеведущий и врач Александр Мясников, более известный зрителям как доктор Мясников. Его слова цитирует РИА Новости.
Эксперт уточнил, что речь идет о воспалении окружающих тканей зуба.
«Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — подчеркнул врач.
Мясников также добавил, что пародонтит может стать и причиной возникновения онкологических заболеваний. Доктор уточнил, что гигиена полости рта нужна для профилактики подобных нарушений.
О том, что пародонтит может стать причиной любых форм рака, стало известно еще три года назад, благодаря исследованию американских ученых. Оказалось, что пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития рака любого вида как минимум на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза.
Болезни и лекарства,Александр Мясников,РИА Новости,
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