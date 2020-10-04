Мясников также добавил, что пародонтит может стать и причиной возникновения онкологических заболеваний. Доктор уточнил, что гигиена полости рта нужна для профилактики подобных нарушений.

О том, что пародонтит может стать причиной любых форм рака, стало известно еще три года назад, благодаря исследованию американских ученых. Оказалось, что пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития рака любого вида как минимум на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза.