Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Онколог назвал основную причину возникновения рака 

Lenta.ru и ещё 9 11 часов назад
Онколог назвал основную причину возникновения рака
Фото: Lenta.ru
Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал «Пятому каналу» основную причину возникновения рака.
По его словам, злокачественные образования чаще всего могут появляться у людей, подверженных постоянному стрессу. «Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что из-за снижения иммунитета серьезно повышается риск развития онкологических заболеваний. Медик также не рекомендует применять в борьбе со стрессом такие способы, как курение, алкоголь или переедание, поскольку это может ухудшить состояние здоровья.
Ранее Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.
Видео дня. Как отличить грипп от коронавируса
Последние новости
В России выявили 10,4 тысячи новых случаев коронавируса В России выявили 10,4 тысячи новых случаев коронавируса Кремль назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах Кремль назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах В России усомнились в слабости второй волны коронавируса В России усомнились в слабости второй волны коронавируса
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
5 сигналов организма что, COVID-19 у вас уже был
Большой живот может быть признаком скорой смерти
Большой живот может быть признаком скорой смерти
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Обнаружено натуральное средство против коронавируса
Стало известно о пожизненном иммунитете к COVID-19
Стало известно о пожизненном иммунитете к COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса
00:57
Раскрыто новое тяжелое осложнение коронавируса
Коронавирус
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
09:27
Что будет с телом, если приседать по 100 раз в день
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение