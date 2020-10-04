Цвет и форма языка: симптомы заболеваний

Глаза — зеркало души человека, а язык смело можно назвать зеркалом здоровья. Цвет языка, форма и наличие налета на нем может говорить о той или иной патологии. Как правило, организм дает знать о заболеваниях практически сразу, и самое главное — это заметить и научиться распознавать их. «Рамблер» расскажет, как по состоянию языка определить болезни.

Язык здорового человека бледно-розового цвета с ровной складкой, которая проходит вдоль языка. Язык мягкий, и не приносит никаких неприятных ощущений при движении. Сосочки на языке хорошо различимы, и не сглажены.

О чем говорит цвет языка?

При инфекционных заболеваниях, например, кори или гриппе, цвет языка становится бардовым, к тому же, такой цвет языка говорит о наличии жара.

Бледный язык говорит о недостаточном питании, патологии крови — анемии, или о сердечной недостаточности.

Фиолетовый язык сигнализирует не только о заболеваниях крови, но и указывает на заболевания дыхательной системы.

Желтый или серый язык бывает у курильщиков, при желтухе или указывает на проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Черный язык, который так пугает родителей, и кстати не зря, говорит о слабости печени и селезенки, дизентерии, о серьезных вирусных инфекциях и даже об абсцессах.

О заболеваниях почек говорит синий цвет языка. А голубоватый оттенок языка встречается при плохой циркуляции крови, цинге и при отравлениях тяжелыми металлами, особенно ртутью.

Белый язык говорит непосредственно о грибковой инфекции или обезвоживании организма.

О проблемах в полости рта можно судить при наличии темно-коричневого языка, что указывает на кровотечения в полости рта и в частности при пародонтите и гингивите.

О чем говорит форма и внешний вид языка?

Из-за атрофии сосочков языка, он становится сглаженным, блестящим и приобретает ярко-красную окраску, такой язык называется лакированным. Такую картину можно увидеть при онкологии желудка или хронических колитах.

При дефиците витамина В и никотиновой кислоты в организме, такое заболевание называется пеллагра и относится к классу авитаминозов, язык похож на шахматную доску, покрыт черно-коричневым налетом с трещинами. С развитием заболевания язык меняет свой окрас и становится красным.

Язык с глубокими бороздками различного размера и цвета называют географическим. Такой язык можно наблюдать при хроническом поражении желудка и кишечника (когда родители кормят ребенка неправильно), при некоторых формах психических заболеваний. По такому языку можно незамедлительно судить о наличии аллергической реакции.

Если нарушена функция мозжечка, мозгового кровообращения, язык может искривляться или отклоняться в сторону. По некоторым данным, искривление языка может быть связано с соматическими нарушениями организма.

При нарушении функции органов левой или правой половины тела соответствующая сторона языка незначительно увеличивается в размере, и кончик меняет положение — отклоняется. При патологии подъязычного нерва или при парезах язык так же может менять свое положение.

Четко видная серединная линия языка напрямую связана с позвоночником и может указывать на его проблемы. Изогнутая линия у корня языка указывает на проблемы в поясничном отделе позвоночника, если изогнута посередине — средняя часть спины, и соответственно если изгиб у кончика языка, то проблема кроется в шейном отделе позвоночника.