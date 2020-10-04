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Как распознать заболевания, связанные с образованием тромбов в венах 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как распознать тромбоз и легочную эмболию
Фото: depositphotos.com
Образование тромбов имеет невероятно важное значение для организма и является ответом на повреждение его целостности. Необходимым является предотвращение не только внешних кровотечений, но и внутренних. «Рамблер» расскажет, как распознать тромбоз на ранних стадиях.
Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия — основные заболевания, связанные с образованием тромбов в венах. Однако повышенная свертываемость крови может способствовать развитию различных серьезных заболеваний.
Последние исследования в этой области показывают, что тромбоз глубоких вен и легочную эмболию можно предотвратить, что позволит избежать развития различных тяжелых состояний.

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен — заболевание, при котором в глубоких венах нижних конечностей образуются тромбы. Опасность заболевания состоит в том, что тромб нарушает нормальный кровоток в организме, а также в случае отрыва (такие тромбы называют эмболическими) может двигаться по кровеносным сосудам через сердце до легких, вызывая легочную эмболию. Однако, эмболия не всегда возникает из-за тромбоза глубоких вен и может развиваться при отсутствии последней патологии.

Факторы риска

В большинстве случаев тромбоз глубоких вен возникает у лиц, чья возможность двигаться нарушена, с серьезными травмами (сломанные кости и/или серьезные мышечные повреждения), у тех, кто в течении длительного времени совершает дальние путешествия (особенно в сидячем положении), и у принимающих противозачаточные таблетки. Особое внимание проблеме образования венозных тромбов в венах стоит обратить лицам с избыточной массой тела, с сильным обезвоживанием, курильщикам, беременным и тем, у кого в анамнезе есть образование тромбов.

Симптомы тромбоза глубоких вен

  • припухлость;
  • покраснение;
  • боль;
  • гипертермия нижних конечностей.

Лечение

Существует несколько составляющих лечения тромбоза глубоких вен:
  • постельный режим — во избежание развития легочной эмболии;
  • использование компрессионного белья (только по назначению врача!);
  • антикоагулянтная терапия показана всем пациентам,
  • тромболизис — разрушение тромба с помощью лекарственных средств.

Легочная эмболия

Легочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом.

Симптомы

  • Легочная эмболия может проявляться по-разному, что может затруднить диагностирование:
  • одышка, которая может развиваться без причины;
  • беспричинная слабость;
  • нехарактерная потливость;
  • сухой кашель,
  • острая боль при глубоком вдохе;
  • учащенное сердцебиение (тахикардия);
  • повышенная температура;
  • боль в грудной клетке;
  • кровь в мокроте;
  • головокружение, обморок;
  • отеки нижних конечностей и др.
При появлении подозрения на развитие легочной эмболии необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Ведь эта патология может иметь летальный исход, если тромб достаточно крупный.
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