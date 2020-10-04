Как распознать тромбоз и легочную эмболию

Образование тромбов имеет невероятно важное значение для организма и является ответом на повреждение его целостности. Необходимым является предотвращение не только внешних кровотечений, но и внутренних. «Рамблер» расскажет, как распознать тромбоз на ранних стадиях.

Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия — основные заболевания, связанные с образованием тромбов в венах. Однако повышенная свертываемость крови может способствовать развитию различных серьезных заболеваний.

Последние исследования в этой области показывают, что тромбоз глубоких вен и легочную эмболию можно предотвратить, что позволит избежать развития различных тяжелых состояний.

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен — заболевание, при котором в глубоких венах нижних конечностей образуются тромбы. Опасность заболевания состоит в том, что тромб нарушает нормальный кровоток в организме, а также в случае отрыва (такие тромбы называют эмболическими) может двигаться по кровеносным сосудам через сердце до легких, вызывая легочную эмболию. Однако, эмболия не всегда возникает из-за тромбоза глубоких вен и может развиваться при отсутствии последней патологии.

Факторы риска

В большинстве случаев тромбоз глубоких вен возникает у лиц, чья возможность двигаться нарушена, с серьезными травмами (сломанные кости и/или серьезные мышечные повреждения), у тех, кто в течении длительного времени совершает дальние путешествия (особенно в сидячем положении), и у принимающих противозачаточные таблетки. Особое внимание проблеме образования венозных тромбов в венах стоит обратить лицам с избыточной массой тела, с сильным обезвоживанием, курильщикам, беременным и тем, у кого в анамнезе есть образование тромбов.

Симптомы тромбоза глубоких вен припухлость;

покраснение;

боль;

гипертермия нижних конечностей.

Лечение

постельный режим — во избежание развития легочной эмболии;

использование компрессионного белья (только по назначению врача!);

антикоагулянтная терапия показана всем пациентам,

тромболизис — разрушение тромба с помощью лекарственных средств. Существует несколько составляющих лечения тромбоза глубоких вен:

Легочная эмболия

Легочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом.

Симптомы Легочная эмболия может проявляться по-разному, что может затруднить диагностирование:

одышка, которая может развиваться без причины;

беспричинная слабость;

нехарактерная потливость;

сухой кашель,

острая боль при глубоком вдохе;

учащенное сердцебиение (тахикардия);

повышенная температура;

боль в грудной клетке;

кровь в мокроте;

головокружение, обморок;

отеки нижних конечностей и др.

При появлении подозрения на развитие легочной эмболии необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Ведь эта патология может иметь летальный исход, если тромб достаточно крупный.