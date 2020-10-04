Как распознать тромбоз и легочную эмболию

Образование тромбов имеет невероятно важное значение для организма и является ответом на повреждение его целостности. Необходимым является предотвращение не только внешних кровотечений, но и внутренних. «Рамблер» расскажет, как распознать тромбоз на ранних стадиях.
Тромбоз глубоких вен и легочная эмболия — основные заболевания, связанные с образованием тромбов в венах. Однако повышенная свертываемость крови может способствовать развитию различных серьезных заболеваний.
Последние исследования в этой области показывают, что тромбоз глубоких вен и легочную эмболию можно предотвратить, что позволит избежать развития различных тяжелых состояний.
Тромбоз глубоких вен
Тромбоз глубоких вен — заболевание, при котором в глубоких венах нижних конечностей образуются тромбы. Опасность заболевания состоит в том, что тромб нарушает нормальный кровоток в организме, а также в случае отрыва (такие тромбы называют эмболическими) может двигаться по кровеносным сосудам через сердце до легких, вызывая легочную эмболию. Однако, эмболия не всегда возникает из-за тромбоза глубоких вен и может развиваться при отсутствии последней патологии.
Факторы риска
В большинстве случаев тромбоз глубоких вен возникает у лиц, чья возможность двигаться нарушена, с серьезными травмами (сломанные кости и/или серьезные мышечные повреждения), у тех, кто в течении длительного времени совершает дальние путешествия (особенно в сидячем положении), и у принимающих противозачаточные таблетки. Особое внимание проблеме образования венозных тромбов в венах стоит обратить лицам с избыточной массой тела, с сильным обезвоживанием, курильщикам, беременным и тем, у кого в анамнезе есть образование тромбов.
Симптомы тромбоза глубоких вен
- припухлость;
- покраснение;
- боль;
- гипертермия нижних конечностей.
Лечение
Существует несколько составляющих лечения тромбоза глубоких вен:
- постельный режим — во избежание развития легочной эмболии;
- использование компрессионного белья (только по назначению врача!);
- антикоагулянтная терапия показана всем пациентам,
- тромболизис — разрушение тромба с помощью лекарственных средств.
Легочная эмболия
Легочная эмболия — закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбом.
Симптомы
- Легочная эмболия может проявляться по-разному, что может затруднить диагностирование:
- одышка, которая может развиваться без причины;
- беспричинная слабость;
- нехарактерная потливость;
- сухой кашель,
- острая боль при глубоком вдохе;
- учащенное сердцебиение (тахикардия);
- повышенная температура;
- боль в грудной клетке;
- кровь в мокроте;
- головокружение, обморок;
- отеки нижних конечностей и др.
При появлении подозрения на развитие легочной эмболии необходимо немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью. Ведь эта патология может иметь летальный исход, если тромб достаточно крупный.